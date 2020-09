Adicae recurrirá "casi seguro" la sentencia de Bankia porque no esclarece y contiene mil contradicciones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Adicae estudiará durante las próximas semanas la sentencia hecha pública este martes sobre el 'caso Bankia', que ha absuelto a Rodrigo Rato y otros 33 acusados, pero "casi seguro" la recurrirá porque "no esclarece y contiene mil contradicciones".

Así lo ha indicado el presidente de Adicae, Manuel Pardos, en una rueda de prensa ofrecida justo después de conocerse el fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha concluido que no hubo delitos de estafa a los inversores ni falsedad contable en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.

"Tenemos que leer todavía semejante sentencia, también queremos ver qué hace la Fiscalía Anticorrupción y ver cómo reacciona la opinión pública, pero estoy seguro que la junta directiva de Adicae va a reunirse para decidir personarse", ha subrayado Pardos.

Según ha dicho, se trata de una sentencia "complemente inesperada y retrasada en diez años". Además, ha criticado que se haya dado a conocer precisamente en este momento en el que existen graves problemas en España, como queriendo decir que se la idea es que se olvide mañana.

Pardos ha tachado el proceso de "poco transparente" y ha asegurado que "no hace justicia", ya que no se han declarado responsables en un caso que trataba sobre una "catástrofe tan monumental como la quiebra de Caja Madrid y seis cajas más, causando daño a más de 400.000 pequeños ahorradores".

El presidente de Adicae, asociación personada en el caso, ha prometido que no dejará que los causantes de "tal despropósito con fraude inclusive queden impunes ante los delitos". "No queremos meter a nadie en la cárcel, pero sí que se haga justicia social, real, económica y jurídica", ha apostillado.

LAS MANIOBRAS DE GOIRIGOLZARRI

También ha reprochado las "maniobras" del actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, para que Adicae no se personara como acusación en el juicio. Igualmente, ha añadido que quizá "su gestión no ha sido tan buena si lo que ha quedado de las siete cajas es "casi miseria".

"Ahora resulta que CaixaBank va a comprar Bankia y tras la fusión no será más que una especie de sucursal", ha señalado. "Primero cayeron las siete cajas, a lo que le siguió la quiebra de Bankia, entidad que ahora parece ser que también es inviable", ha dicho.

Asimismo, ha reprendido el acuerdo alcanzado por Bankia con los accionistas "defraudados", puesto que solo se les pagó de complemento al capital invertido el 1% y no el interés legal del dinero, que debía de haber sido de un 3% o un 4%. En esta línea, ha indicado que seguramente muchos aún no han cobrado por ser un procedimiento "truculento y arbitrario".

El director de la querella criminal en la que participó Adicae como acusación particular y popular, Luis García Perulles, también ha intervenido en la rueda de prensa para señalar como "llamativo" que en la sentencia se dé más crédito a los peritos que llevaron las defensas, que a los judiciales nombrados por el Banco de España que no respondían a ningún tipo de interés y que sostuvieron la responsabilidad en la que habrían incurrido los acusados.

A su vez, ha añadido que parece interpretarse de las conclusiones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el discurso del Ministerio Fiscal "no está probado" y que "no ha hecho ningún trabajo", o incluso que ataca a los perjudicados al decir que si no fueron resarcidos es poco menos porque no alcanzaron un acuerdo con la entidad.

García Perulles también ha calificado la sentencia de "paradójica" porque "contradice frontalmente" la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, al tiempo que lamenta que no se tomen las cuentas de las cajas como fundamento de la acusación cuando deberían ser consideradas esenciales para construir el relato acusatorio dado que son las que llevaron a la formación de BFA y Bankia.