Adif descarta que la crisis haya reducido el interés de los nuevos operadores por entrar en la liberalización

Su presidenta niega que a las aerolíneas les importe que el tren de Alta Velocidad sustituya los vuelos de corto recorrido

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha afirmado que el interés de los nuevos operadores ferroviarios por competir con el monopolio que ahora ostenta Renfe no se ha visto afectado por los retrasos que ha experimentado el proceso de liberalización como consecuencia de la crisis del Covid-19.

Pardo de Vera ha defendido en un foro de Movilidad organizado por Invertia que la segunda fase del proceso en la que actualmente se encuentra la empresa pública está sufriendo demoras, pero que los operadores quieren seguir reforzando su modelo de negocio con la entrada en la Alta Velocidad española.

"Acaba de empezar la segunda fase y la crisis ha producido demoras, pero ya se está trabajando en poder superar estos meses difíciles y el interés sigue siendo el mismo y los nuevos operadores quieren reforzar su modelo de negocio", ha asegurado.

No obstante, ha insistido en que el gestor ferroviario necesita inversiones prioritarias capaces de aumentar la actual capacidad máxima de las vías, que todavía no están optimizadas por los cuellos de botella que hay en las grandes estaciones como en Atocha, Chamartín, Sants o Santa Justa.

Pese a todo, el proceso de liberalización que Pardo de Vera defiende por hacer más atractivo el ferrocarril para el usuario y porque aprovecha la infraestructura en la que el país ha invertido, ha supuesto un incremento del 65% en el uso de las líneas.

CONEXIÓN CON BARAJAS

La presidenta de Adif también ha señalado como prioritaria la conexión del aeropuerto de Barajas con la Alta Velocidad, de forma que impulse el uso del tren como el transporte terrestre más sostenible para enlazar las ciudades con Madrid de cara a tomar un vuelo internacional.

En este sentido, Pardo de Vera ha destacado que los vuelos de corto recorrido tienen que desaparecer "más temprano que tarde", un proceso que no cree que sea incompatible con una merma del avión.

En su opinión, y según le han trasladado las propias líneas aéreas, el negocio de estas compañías no está en los vuelos de corto recorrido, sino en los internacionales. "Lo que les interesa es salir de España y a nosotros no; si a ellos no les importa a nosotros sí nos importa --cubrir los trayectos nacionales--", ha sentenciado.