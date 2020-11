Admitida a trámite la demanda de una empresa informática a Amazon por supuestos impagos

GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Megasur, una empresa informática de Granada, que reclama por la vía civil 410.392 euros a la multinacional Amazon por supuestos impago.

El decreto de admisión a trámite, de fecha 24 de noviembre, y al que ha tenido acceso Europa Press, da 20 días a la empresa norteamericana para la contestación de la demanda y para su personación en la causa, y contra el mismo cabe recurso de reposición.

Se produce después de la subsanación de errores tras la presentación de la demanda, que conlleva documentación de aproximadamente 6.000 folios, con pruebas que demostrarían las supuestas irregularidades en la actuación de la empresa, según ha informado a Europa Press el abogado de Megasur, Juan Luis Aguilera.

Se trata de una de las primeras demandas de un proveedor de dispositivos informáticos de Amazon admitida a trámite en España, según la información facilitada por este letrado del despacho Aguilera Castilla y Asociados Abogados, que ha trabajado en ella en estrecha colaboración con los técnicos Megasur, que ha tenido un volumen de negocio anual de unos dos millones de euros con la multinacional hasta 2019.

La relación entre la multinacional y proveedores como Megasur se mantiene a través de una herramienta informática que gestiona sus pedidos, el transporte, y la recepción de los mismos, con base en contratos predeterminados "de adhesión", han indicado los demandantes, que se han referido a que las "incidencias" que han dado pie a esta demanda se han debido de reclamar previamente a través de la figura denominada "disputa" en la que el proveedor plantea lo ocurrido.

Uno de los conceptos por los que reclama Megasur es por el envío de material que la multinacional habría mantenido que no ha recibido o lo ha hecho defectuosamente, y por tanto no ha pagado, según han mantenido desde la empresa granadina, que ha explicado que el procedimiento no incluye la firma de albaranes, y que, una vez se producen las reclamaciones, "las disputas posteriormente se eternizan".

De ello llevan al juzgado madrileño una extensa prueba que incluye vídeos, pantallazos y documentos que revalidarían que el acuerdo previo ofrecido a la proveedora de dispositivos no cubriría todo lo que habría perdido por los desacuerdos con la multinacional, que habrá ahora de contestar a la demanda, antes de que se fije audiencia previa para examinar las pruebas que propongan ambas partes.