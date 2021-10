Aena afirma que un "Sí nitido" del Govern hubiera asegurado la ampliación del Prat

Madrid, 27 oct (EFE).- El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha asegurado este miércoles que "con el Sí nítido del Govern [de Cataluña] la ampliación del aeropuerto de El Prat hubiera sido una realidad".

En la Comisión de Transportes del Congreso para explicar los presupuestos de la compañía, Lucena ha señalado que la "non nata" ampliación del Aeropuerto de Barcelona- El Prat provocó una controversia "ríspida" y mostró la falta de consenso en las instituciones públicas catalanas, mientras que los grupos, especialmente los catalanes, pero también Unidas Podemos, han criticado la actuación del gobierno en este asunto.

Barcelona ha perdido, tras decaer la ampliación, la oportunidad de convertirse en un "hub" (centro de interconexión del tráfico aéreo) internacional, según Lucena.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II, para el periodo 2022-2026) no recoge inversión alguna para esa ampliación, por la falta de consenso y la controversia medioambiental en torno al espacio de La Ricarda, sobre el que debía construirse la nueva pista en El Prat.

"Sin la complicidad activa de la Generalitat en la tramitación medioambiental de este proyecto era imposible" sacar adelante la ampliación, ha dicho el máximo ejecutivo de Aena, que confía en que el DORA III pueda retomar este proyecto "si la Generalitat lo apoya de manera incuestionable".

Ha recordado que el DORA II sí recoge las inversiones necesarias para la ampliación del aeródromo de Madrid-Barajas, que permitirá pasar de los 70 millones de pasajeros anuales actuales (en tiempo prepandemia) a 80 millones en 2030.

El diputado del PDeCat Ferrán Bel ha dicho "que no es de recibo" que el presidente de Aena "culpe" a la Generalitat de que no salga adelante la ampliación de El Prat: "es una argumentación infantil y pobre. Estamos dando todos una sensación de mucha pobreza política a nivel de Cataluña y del conjunto del Estado".

Por su parte, la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, ha pedido a Lucena que presente su dimisión "por la gestión nefasta de la ampliación", y ha confiado en que, para cuando se elabore el DORA III, "Cataluña sea un estado independiente y pueda tomar sus propias decisiones".

La diputada de Unidas Podemos Laura López ha saludado que no se haya acordado la ampliación del aeropuerto de Barcelona, porque suponía la "destrucción" de un espacio protegido, con lo que entiende que la ciudad catalana "no ha perdido una oportunidad, sino que ha perdido un modelo de turismo que no es bueno para la cohesión social".

El pasado 8 de septiembre, el Gobierno decidió frenar la inversión de 1.700 millones de euros prevista en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat por la falta de apoyo del Govern catalán, que ha denunciado de "nueva deslealtad" del Ejecutivo y ha calificado la operación de "chantaje".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció la suspensión del proyecto en una comparecencia de urgencia en Barcelona, después de que el Govern asegurara que no avalaría una ampliación del aeropuerto que "destroce" la laguna de La Ricarda.

Por otro lado, el presidente de Aena ha recordado que la reciente aprobación de una enmienda que obliga a la compañía a rebajar los alquileres que cobra a sus inquilinos para ajustarlos a la caída del tráfico de pasajeros tendrá un impacto de 1.500 millones de euros de menores ingresos.

Estos 1.500 millones pasarán "de los bolsillos de los españoles" (la compañía es pública en un 51 %) "a los bolsillos de grandes fondos (SSP, Areas y Dufry)", y ha recordado que el consejero delegado de esta última compañía va a recibir una retribución "millonaria" porque su bonus está ligado a los ahorros en alquileres.

Ante las críticas de los grupos sobre esta cuestión, ha espetado, especialmente al PP: "Rajoy dijo hace pocos días en La Toja que esta enmienda era disparatada".

Los grupos han reprochado a Aena que no esté aplicando la rebaja que impone la enmienda y que no se devuelvan los avales que habían presentado algunos de los arrendatarios.