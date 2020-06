El aeropuerto Seve-Ballesteros recupera mañana su actividad con un vuelo a Valencia

El aeropuerto Seve-Ballesteros-Santander recuperará mañana, martes, su actividad con un vuelo a Valencia, mientras que a partir del 1 de julio retomará los destinos internacionales, todo ello tras tres meses sin operaciones por la crisis sanitaria del coronavirus.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, quien ha visitado esta mañana el aeropuerto junto a su director, Bienvenido Rico, ha asegurado que el turismo es parte "fundamental" de la región y ha añadido que el Ejecutivo sabe que la comunidad "tiene que ser un destino turístico seguro".

El primer vuelvo de vuelta a la actividad del Seve-Ballesteros será operado por Ryanair con dos frecuencias semanales.

Para garantizar la seguridad, el aeropuerto cántabra ha sustituido las 77 papeleras del interior del edificio por unas nuevas con pedal, ha colocado 65 dispensadores de gel hidroalcohólico y 30 mamparas de protección en mostradores y está a la espera de sustituir los grifos de los baños y urinarios masculinos, que contarán con sensores para que no sea necesario tocarlos.

Entre las medidas de seguridad también hay señales por todo el suelo de la terminal, para que los usuarios mantengan la distancia de seguridad de dos metros, así como en los asientos. Además el aeropuerto ha solicitado cuatro cámaras termográficas para medir la temperatura.

"Todos los usuarios de fuera de España van a tener que pasar tres controles que hace Sanidad Exterior. Un primer control que es un documento donde diga si han pasado la COVID-19 o no, un segundo control de temperatura y un tercero visual", ha explicado la delegada, quien cree que viajando en avión "se viaja seguro".

El director del aeropuerto cántabra ha señalado que el número de vuelos programados es "aceptable" tras toda esta situación, aunque ha explicado que las compañías aéreas lo primero que tendrán que hacer será testar un poco cómo van a ir los vuelos porque "hay esa incertidumbre de cómo será la ocupación de los vuelos".

"Desgraciadamente no tenemos una fecha para que vuelva la normalidad pero tenemos la esperanza de que esto se vaya recuperando poco a poco aunque no llegaremos a los niveles de 2019", ha destacado el director del aeropuerto Seve-Ballesteros.

El año pasado, en la temporada de verano, el aeropuerto contaba con 12 destinos internacionales y otros 12 nacionales, por lo que esperan que esos vuelos se vuelvan a recuperar y más o menos se alcance ese número.

El director del aeropuerto ha explicado que ahora mismo no figura el vuelo con Bolonia (Italia), un destino que aún no saben si desaparecerá o no a lo largo de la temporada porque depende de las compañías aéreas, pero el resto de conexiones si que están programadas, pero no con las mismas frecuencias que estaban en un principio.

Aún así, Rico ha asegurado que es cuestión de que en poco tiempo se vuelva otra vez a recuperar toda la actividad.

Ha señalado que lo "importante" es que empiece a haber movimiento y que cada vez los vuelos vayan con más pasajeros pero "ahora mismo no hay una bola de cristal para saber cómo va a ir".