Las agencias no ven incidencia en las reservas a Italia para Semana Santa

El presidente de la patronal española de las agencias de viajes, Acave, Martí Sarrate, ha dicho hoy que no se están registrando variaciones respecto a otros años en las reservas de Semana Santa para Italia y ha lanzado un mensaje de tranquilidad afirmando que "se puede visitar el país perfectamente".

En declaraciones a Efe, Sarrate ha pedido a los viajeros que "no confundan sitios" y que tengan en cuenta que los casos de coronavirus se han registrado en Italia en zonas muy localizadas y que no coinciden con los destinos más populares para los turistas, como Roma, Florencia o Sicilia.

"Se da información deteriorada, pero que la gente no se confunda y no mezcle lugares porque si no al final cunde el pánico psicológico", ha defendido el responsable de Acave, quien ha recordado que los lugares a los que es recomendable no viajar son aquellos que establezca el ministerio de Exteriores.

Sarrate ha señalado que aún es pronto para conocer la incidencia definitiva por el virus porque las vacaciones de Semana Santa, que este año caen bien entrado abril, se empezarán a vender justo ahora.

"A lo largo de marzo se empezarán a planificar los viajes, por lo que aún estamos a tiempo de que la situación se resuelva totalmente", ha añadido.

Ha señalado, además, que las agencias no ven por ahora la necesidad de trabajar en paquetes de destinos alternativos a los tradicionales de la Semana Santa, como la propia Roma, París, Londres, Viena o Praga.

"Roma es una ciudad que siempre se vende mucho, sobre todo para los que solo tienen unos días y no pueden cogerse toda la semana", ha apuntado.