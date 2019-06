Las agencias de noticias subrayan su papel como guardianes del rigor

Responsables de algunas de las más influyentes agencias internacionales de noticias destacaron hoy el papel de estos medios como guardianes del periodismo ético y riguroso, durante un debate celebrado en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

La inmensa mayoría de la población "quiere noticias sin sesgo", aseguró el presidente y CEO de la agencia estadounidense Associated Press, Gary Pruitt, durante un debate titulado "¿Son los medios participantes u observadores en conflictos globales?" organizado por la agencia rusa TASS.

Advirtió también de que, a través de las redes sociales, hoy la desinformación llega a menudo a un mayor número de gente que la verdad, si bien se mostró confiado y subrayó: "la resiliencia de los hechos me hace ser optimista sobre el triunfo de la verdad".

Según Pruitt, "lo que está en juego es bastante, pero tenemos que prevalecer y decir la verdad". "No hay que ceder a la tentación (de tergiversar o desinformar), porque, una vez que te metes en eso, te quedas atrapado ahí".

Por su parte, el máximo responsable de la agencia francesa AFP, Fabrice Fries, dijo que en estos momentos "lo más importante es informar de la verdad", para lo que apostó por poder seguir aportando testigos presenciales y luchar contra las noticias falsas.

Lo primero requiere, para este medio, "diversificar las fuentes y crecer, a fin de poder mantener la red global" de periodistas y colaboradores que informan de la actualidad en todo el mundo, dijo.

Para luchar contra las noticias falsas, AFP ha creado un equipo de unos 40 expertos en 25 países que verifican las informaciones, explicó.

El director de Relaciones Internacionales de la Agencia Efe, José Manuel Sanz, sostuvo que la supervivencia de las agencias de noticias "depende de nuestra credibilidad", lo que exige "información no partidista, fiel a la verdad, pegada al lugar de los hechos y basada en un código ético fuerte y estricto".

En su opinión, el "periodismo con mayúscula" es más necesario que nunca, no es mera observación, sino "puesta en contexto de los hechos, lo que no implica ser parcial o participante activo en un conflicto".

"Explicar los hechos es lo más importante", recalcó, al tiempo que sostuvo que "la información veraz es la obsesión de las agencias", de manera que ellas se han convertido en "los guardianes últimos de la información rigurosa".

El director general de TASS, Serguéi Mijailov, coincidió en que "tenemos que volver a nuestros valores básicos" en el mundo de la comunicación, lo que obliga a informar con rigor.

Cuando hablamos de noticias falsas, "debemos preguntarnos qué significa 'fake news'.'Fake news' es igual que 'mentira' y no debemos mentir", subrayó.

Su homólogo de la agencia japonesa Kyodo, Hiroki Sugita, sostuvo que los dos pilares de un buen periodismo son informar de los hechos y no de noticias "exageradas o sesgadas", e incluir en las noticias siempre el punto de vista de todos los implicados.

La directora general de la agencia estatal albanesa de noticias (ATA), Armela Krasniqi, consideró que los periodistas no son "ni participantes ni observadores" a la hora de informar sobre conflictos globales.

Deben dar cuenta simplemente de la verdad, dijo y puntualizó que el hecho de que algunas agencias no reciban financiación de parte del Estado no implica que su información no pueda estar sesgada, a su vez, por intereses comerciales.