Airbus cree que el peso de la recuperación se asentará en el área de defensa

Madrid, 23 feb (EFE).- El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, considera que la recuperación del sector de la construcción aeronáutica tendrá que descansar en las áreas de defensa porque las civiles han sido muy afectadas por la crisis del coronavirus y tardarán más en recuperarse.

En una conferencia organizada por Nueva Economía Forum, el presidente de Airbus ha confiado en que el diálogo con los agentes sociales permita reducir los despidos en la compañía de 600 a unos 200.

La pandemia, ha explicado, ha puesto en dificultades los desarrollos civiles por lo que cree que el peso de la recuperación se situará en las áreas de defensa, helicópteros y drones.

ESPAÑA HA AGUANTADO MEJOR

De hecho, la crisis derivada de la pandemia ha dañado las ventas de la empresa (cayeron entre el 30 y el 40 %) y redujo las entregas de aviones previstas (de 700 a unos 500).

No obstante, España "ha aguantado algo mejor" por ser la cabecera del diseño de los aviones militares, área en la que el impacto ha sido menor, especialmente gracias al papel del avión de transporte militar A400M.

Ha destacado también la importancia del programa FCAS, de sustitución de los aviones de combate, pero que incorpora un potente desarrollo tecnológico en el que España participa "de igual a igual" con Francia y Alemania.

NO DESCARTA DESPIDOS FORZOSOS

Respecto a la reducción de empleo que pende sobre la compañía en España, Gutiérrez ha dicho que a día de hoy han " sido capaces" de gestionar este plan de manera no agresiva, con jubilaciones anticipadas y salidas voluntarias, "aunque no se ha cerrado al completo".

La compañía y los agentes sociales siguen buscando alternativas "aunque no está descartado" el tener que "ir a despidos forzosos", pero confía en encontrar cauces con los agentes sociales para reducir las salidas de 600 a unas 200.

Gutiérrez ha defendido que se favorezca la movilidad entre centros, porque eso permitiría dar opciones a los empleados de la planta de Puerto Real (Cádiz), que vive una situación "muy crítica", con carga de trabajo muy por debajo del nivel de las instalaciones, una vez que se ha dejado de producir el A380, el avión de pasajeros más grande del mundo.

APUESTA POR EL PROYECTO FCAS

España mantienen una apuesta decidida por el proyecto FCAS porque es el que va a marcar las líneas de desarrollo tecnológico de los próximos 40 años en el mundo de la defensa y porque será un catalizador de una europa común de la defensa.

Además, contribuye en el proyecto de desarrollo de los drones, en el Eurodron, liderado por Alemania y en el que España tiene un 23 %, y el proyecto de helicópteros Tigre, que forma parte de los acuerdos con la Administración española junto con la creación de un centro logístico en Albacete con 350 puestos de trabajo.

PRIMER AVIÓN COMERCIAL LIMPIO, EN 2035

Gutiérrez ha recordado que la compañía pretende lanzar el primer avión comercial con cero emisiones en 2035, que será alimentado por hidrógeno procedente de tecnologías limpias; y para 2050 espera que los niveles de emisiones se sitúen en la mitad de los de 2005, un esfuerzo importante habida cuenta de que cada 15 años se dobla el tráfico aéreo.

Ha avanzado que "puede" que lo primero que se electrifique con baterÍas de hidrógeno sea la parte trasera de los aviones, que es responsabilidad de Airbus España, pionera en el desarrollo de la fibra de carbono, que inicialmente se usó solo para algunos componentes y ahora se usa prácticamente en todo el aparato.

Todo el avance en estos campos, ha explicado el presidente de Airbus España, pasa por la "hidrogenización" aunque para llegar a reducciones más drásticas la tecnología actual "no es suficiente" y hacen falta otras disruptivas, "que hoy no conocemos".

PROYECTOS CON IBERIA Y VUELING

A corto y medio plazo, Airbus está trabajando en la petición de ayudas a los gobiernos que respaldan el proyecto empresarial y en este punto en España se han habilitado líneas de liquidez a las aerolíneas para que puedan seguir recibiendo los pedidos de aviones además de otras de ayuda a la I+D+i para seguir invirtiendo en áreas con cimentarán el crecimiento a futuro.

Airbus está trabajando en la fase inicial de un proyecto con Iberia y Vueling para aprovechar los fondos de transformación y resiliencia y apostar por la transición ecológica, el hidrógeno y la economía circular, pero también por la digitalización y la cohesión social y territorial.

Otras de las actuaciones que Gutiérrez ha considerado clave es el "aerofondo" que permitirá ayudar a las empresas que trabajan para los proyectos de Airbus, que en España tiene unos 1.200 proveedores, su mayoría empresas pequeñas y medianas.

Ha destacado el potente efecto tractor del sector sobre el conjunto de la economía, ya que cada euro que se invierte en el sector multiplica por 2,6 veces el impacto en crecimiento adicional

A su juicio, los 144.000 millones de euros del Plan europeo de recuperación deben ayudar a cambiar el modelo económico en España, porque la industria, que "ha demostrado ser el eje de la resiliencia y da empleo de calidad", representa tan solo entre el 11 y el 13 % del PIB.

"No quiero decir que el turismo, la construcción y los servicios no sean importantes", ha dicho el máximo ejecutivo de Airbus en España, pero es preciso invertir de forma "inteligente, no subvencionando".

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, presente en el coloquio, ha recordado el lanzamiento del Programa Tecnológico Aeronáutico, dotado con 160 millones de euros, gestionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) para apoyar a empresas españolas que participan en grandes programas internacionales. EFECOM

