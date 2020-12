AIReF pide incluir el plan fiscal en el Plan de Recuperación en abril y ve "incertidumbre" en los fondos UE

Avisa de 1.000 millones menos de ingresos de lo previsto al no subir finalmente el diésel y sí bajar el IVA de mascarillas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha reclamado este miércoles la inclusión de un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia definitivo que presentará España a Bruselas en abril, ya que además "lo exige la ley" y permitirá mejorar el uso de los fondos europeos, sobre los que ha avisado de la "incertidumbre" respecto a los proyectos y de la "gran incógnita" de su condicionalidad.

También ha pedido estar "muy vigilantes" para que el gasto destinado a la crisis sanitaria y económica no acabe siendo estructural y ha estimado en 1.000 millones los ingresos menores de lo previsto tras descartarse la subida del diésel y aprobarse la bajada del IVA de las mascarillas.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar del proyecto de ley de Presupuestos de 2021, Herrero ha subrayado que la adopción de medidas para sostener la renta de hogares y empresas no debe hacer olvidar que hay que conseguir la sostenibilidad de las finanzas públicas,, por lo que ha vuelto a reclamar la planificación fiscal a medio plazo, ya que "lo exige la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria".

Herrero ha recordado que la activación de la cláusula de escape a nivel nacional se produjo a mediados de octubre pero "se ha quedado a medias" porque la ley establece que se suspenden las reglas fiscales pero no la supervisión, por lo que ha solicitado un plan de reequilibrio que fije una hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y que este plan fiscal se incluya ya en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia definitivo que remitirá España a Bruselas en abril.

Aunque cree que este plan fiscal a medio plazo requerirá de revisiones anuales dada la actual incertidumbre asociada a la crisis del Covid-19, ve este enfoque "fundamental" para acompañar los recursos de la UE, dado su carácter plurianual, y teniendo en cuenta que "no basta con saber los proyectos, sino que tienen que ir acompañados de un plan presupuestario que marque una hoja de ruta fiscal".

Por ello, ha insistido en no olvidar el objetivo de la sostenibilidad de las cuentas públicas miedo plazo con la participación de todas las administraciones de forma "coordinada" y ha instado a ser "muy vigilantes" de que el gasto destinado a la crisis económica y sanitaria no acabe siendo estructural, por lo que cree que "a lo mejor hay que priorizar" en el gasto, así como no demorarse en la tercera fase 'spending review' que va con "retraso".

LA INCERTIDUMBRE DE LOS FONDOS EUROPEOS

En su intervención, Herrero ha avisado de la "incertidumbre" respecto a la vacuna y a los fondos europeos, en lo referido a los proyectos que se van a presentar, la condicionalidad asociada y la incertidumbre sobre la distribución de los fondos a nivel nacional.

De hecho, se ha referido a la "gran incógnita" de la condicionalidad de los fondos europeos respecto a si irá asociada a cumplir determinados hitos de proyectos y si puede conllevar la exigencia de requisitos adicionales o al margen respecto al cumplimiento de las reglas fiscales a las que se volverá en 2022. En todo caso, ha instado a acometer reformas que aumenten la productividad y la formación del capital humano.

CUADRO MACRO, INGRESOS OPTIMISTAS Y GASTOS PESIMISTAS

En cuanto a las previsiones macroeconómicas, Herrero ha dicho que ha "sorprendido" el crecimiento del 16,7% del tercer trimestre y que coinciden con las previsiones del Gobierno para este año las de la AIReF, que apuntan a una caída del PIB de entre el 10,8% y el 11,4%.

Para 2021 ha explicado que la AIReF mantiene su previsión de un crecimiento de entre el 3,8% y el 7,3%, en función de los distintos escenarios, siendo el central del 5,5%, sin tener en cuenta los fondos europeos, situándose por debajo del crecimiento del 7,2% calculado por el Gobierno, que eleva al 9,8% contando con los recursos europeos. De esta forma, ha apuntado que el cuadro macro del Gobierno encaja en el escenario "optimista" de la AIReF.

La Autoridad Fiscal mantiene su previsión de un déficit público del 8% del PIB en 2021, tres décimas superior a la del Gobierno (7,7%), según ha indicado Herrero, que ha explicado que el organismo estima un desfase de seis puntos de PIB en los ingresos, unos 9.000 millones de euros menos de recaudación* Este desfase, ha añadido, se verá en parte compensado porque el Gobierno prevé un gasto "pesimista", de unas 4 décimas del PIB superior al calculado por la AIReF.

Según Herrero, la diferencia con el Gobierno no es tanto sobre la cifra general de déficit público, sino como su distribución, ya que prevé que sea superior en el Estado (5,6%) y la Seguridad Social (1,5%), menor en las comunidades autónomas (0,8%) e inferior en las corporaciones locales (0,1%).

En cuanto a partidas concretas, Herrero ha opinado que los ERTE tendrán que extenderse hasta el mes de junio de 2021, con un doste de 6.442 millones, frente a los 1.153 millones previstos por el Gobierno.

A esto se suma que calcula en unos 1.000 millones de euros los menores ingresos debido a la eliminación de la subida del diésel prevista por el Ejecutivo durante la tramitación de los Presupuestos en el Congreso y por la bajada del IVA de las mascarillas.

Por último, en relación con la deuda pública, AIReF prevé un alza de 23 puntos de PIB y que pasen décadas hasta que se alcance el objetivo del 60% del PIB. Fiándose al crecimiento, cree que la deuda podría permanecer por encima del 110% del PIB de forma permanente y con un ajuste estructural del 0,2% se rebajaría al 60% en 2050.