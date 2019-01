La alcaldesa Colau pide "sentido común" a las partes para un acuerdo del taxi

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este martes "sentido común" a todas las partes implicadas en el conflicto del taxi para llegar a un acuerdo de consenso, a la vez que ha reclamado a la Generalitat que no "pase" su responsabilidad de regular el sector a los ayuntamientos.

En una entrevista en el programa "Els Matins" de TV3, Colau ha reclamado que se llegue a un punto medio entre las reclamaciones de los taxistas, que piden que el servicio de VTC se precontrate con al menos 24 horas de antelación, y la propuesta de la Generalitat, que contempla un intervalo de 15 minutos.

La alcaldesa ha hecho un llamamiento a que esta tarde los actores implicados lleguen a un acuerdo en la mesa de diálogo que está convocada y que "no se levanten hasta encontrar una solución de consenso para que la ciudad vuelva a la normalidad".

Asimismo, Colau ha pedido que la Generalitat no "pase" a los ayuntamientos la responsabilidad de establecer el marco de la precontratación y ha insistido en que es el Govern quien tiene las competencias para hacerlo.

"Nosotros no podemos hacer leyes, la regulación con rango de ley la tiene que hacer la Generalitat", ha incidido.

Colau se ha mostrado partidaria de un margen de tiempo para la precontratación a partir de una hora, un lapso de tiempo que según la alcaldesa "es razonable y permite distinguir un servicio del otro".

La alcaldesa ha subrayado que la regulación de las licencias VTC no solo afecta al sector del taxi, sino que es una cuestión que atañe a toda la ciudadanía.

"Las plataformas digitales han comprado las licencias a un precio irrisorio y están especulando con ellas para desertizar el mercado, generar una competencia que el taxi no pueda sostener y cuando tengan el monopolio podrán hacer unas subidas de precio espectaculares que vulnerarían los derechos de la población", ha asegurado la alcaldesa.

A su vez, Colau ha pedido responsabilidad a los taxistas para que no paralicen y colapsen Barcelona "para que no repercuta en un daño generalizado a la ciudad" y ha condenado los episodios de violencia: "Es totalmente inadmisible, ninguna protesta lo justifica, no se puede repetir, que Barcelona es una ciudad de paz".