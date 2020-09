Alcoa descarta venta este mes por "demoras y demandas no razonables" de GFG

A Coruña, 22 sep (EFE).- El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, ha afeado este lunes las "demoras y demandas no razonables" de GFG Alliance -Liberty House- sobre el acuerdo de venta de la planta de aluminio en San Ciprián (Lugo) y ha dicho que "no es realista" pensar en firmar un acuerdo de venta antes del 27 de septiembre como se había acordado.

Trabajadores de Alcoa cortan con barricadas a la A-6 en Outeiro de Rei (Lugo)

En un comunicado, Alcoa recuerda que han transcurrido casi dos semanas sin que CFG respondiera y hasta el pasado viernes no envío a Alcoa una propuesta de términos y condiciones "que no muestra ningún movimiento para avanzar en el proceso de venta" de la planta lucense de aluminio primario.

"Según su última propuesta de términos y condiciones, parece que GFG no está interesada en adquirir la planta de aluminio, a menos que también pueda obtener el control de la refinería de alúmina, asegurarse el suministro de alúmina en términos poco realistas y evitar comprometer sus propios fondos para el futuro de la planta de aluminio", ha afirmado Dorado.

Alcoa ha negociado "de buena fe" durante todo el proceso y ha realizado varias concesiones para llegar a un acuerdo conforme al calendario propuesto por GFG, entre otras ha citado acordar el traspaso de la planta de aluminio por un euro; y contribuir con 50 millones de euros a un fondo destinado a apoyar el futuro de la planta.

También pagar todos los costes necesarios para separar la planta de aluminio de la refinería, estimados entre 40 y 60 millones de dólares, y proporcionar un contrato de suministro de alúmina por cinco años en condiciones estándar de mercado, ha detallado en la nota.

Por el contrario, ha lamentado Alcoa, GFG ha demandado condiciones "fuera de los límites" del acuerdo firmado con el comité de empresa.

Su propuesta mantiene la petición de un contrato de alúmina de 20 años "fuera de las prácticas habituales del mercado", derechos sobre una venta futura de la refinería y "no está dispuesta" a comprometer ninguna financiación para el futuro de la planta.

Según Alcoa, la planta de aluminio de San Ciprián se encuentra en una "situación insostenible" debido en gran parte a la falta de un marco energético competitivo en España que persiste desde hace años.

Además, la planta de aluminio ha incurrido en pérdidas de más de 110 millones de euros en los últimos dos años y actualmente pierde aproximadamente un millón de euros a la semana, ha concretado.

Por todo ello, no considera viable la firma de un acuerdo de venta antes del 27 de septiembre, como se acordó entre Alcoa y los representantes de los trabajadores, ha zanjado.

Esta mañana, trabajadores de Alcoa cortaron el tráfico en la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura del municipio lucense de Outeiro de Rei, para reclamar una vez más que llegue a buen puerto el proceso iniciado para la venta de la planta.

El comité de empresa celebró ayer un pleno extraordinario en el que ratificó su postura de "no aprobar otra cosa que no sea la venta" de la fábrica de aluminio primario al GFG Alliance -Liberty House-, porque "no hay otra solución viable" que garantice el futuro de la producción y de los puestos de trabajo.