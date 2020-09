Allianz: Es crucial la cooperación internacional para la recuperación de España

Fráncfort (Alemania), 23 sep (EFE).- La aseguradora alemana Allianz considera que "la cooperación internacional y el apoyo público a la industria y los hogares será crucial para la recuperación económica" de España de los efectos de la pandemia.

Allianz dijo en un informe publicado este miércoles que "la desaparición del turismo y el cierre de la economía dejarán heridas económicas que no sanarán fácilmente".

La aseguradora alemana ha presentado la undécima edición de su "Global Wealth Report", que analiza la situación de activos y deuda de los hogares en casi 60 países.

Los activos financieros a nivel mundial han aumentado en el primer semestre de 2020 a pesar de la pandemia y la desigualdad entre ricos y pobres ha aumentado nuevamente, según Allianz.

El informe concluye que 2019 fue el año con mayor crecimiento de los activos financieros a nivel global de la última década y que los activos financieros han subido en el primer semestre de este año pese a la pandemia.

En el caso de España, los activos financieros brutos de los hogares aumentaron 6 % en 2019, cifra que representa el crecimiento más grande desde la crisis de la zona euro.

Este crecimiento extraordinario fue impulsado por los mercados financieros, donde los instrumentos de renta variable y fija crecieron en promedio un 6,7 %.

"Las carteras de inversión españolas están compuestas principalmente de depósitos bancarios (38 %) e inversiones en el mercado de valores (43 %)", según Allianz.

El inversor español promedio no es adverso al riesgo, y se refleja incluso en las compras de pólizas de seguro, que comprenden un 16 % de las carteras de inversión.

El coeficiente de endeudamiento en España (pasivos como porcentaje del PIB) ha ido disminuyendo paulatinamente desde la crisis del 2008, cuando llegó a pisar el 88 % y hoy apenas alcanza el 62 %.

"Son buenas noticias para la estabilidad financiera de los hogares" españoles, según el informe de la aseguradora alemana, que también advierte de que "es innegable el fuerte impacto que está teniendo la covid-19 en España".

Los activos financieros brutos crecieron en todo el mundo un 9,7 % en 2019, registrando el crecimiento más fuerte desde 2005, pese al malestar social, la escalada de conflictos comerciales y una recesión industrial.

A este crecimiento contribuyó la política monetaria de los bancos centrales porque a medida que "dieron marcha atrás y se embarcaron en una flexibilización monetaria, los activos en los mercados de valores aumentaron un impresionante 13,7 % en 2019; el crecimiento más acelerado del siglo XXI".

La misma historia está a punto de repetirse en 2020, pero de manera extrema.

"Por el momento, la política monetaria ha salvado la batalla", señaló Ludovic Subran, economista jefe de Allianz.

"Pero no debemos engañarnos. Las tasas de interés cero y negativas son un veneno dulce. Socavan la acumulación de riqueza y agravan la desigualdad social, ya que los propietarios de activos pueden embolsarse ganancias inesperadas. No es sostenible. Salvar el día no es lo mismo que ganar el futuro", dijo Subran.

El economista jefe de Allianz considera necesarias reformas estructurales posteriores a la covid-19 para sentar las bases de un crecimiento más inclusivo.

Allianz prevé que gracias a las bazucas monetarias y fiscales sin precedentes para proteger a los hogares y sus activos financieros de las consecuencias de la pandemia "los activos financieros de los hogares privados puedan terminar 2020 en positivo a nivel global".