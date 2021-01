Almeida alerta que el problema es el hielo y pide salir con buen calzado

Madrid, 12 ene (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha apuntado que, en estos momentos, “por resumir en una palabra, el problema que tenemos es el hielo”, tanto desde el punto de vista de los peatones, como de los servicios de emergencias que están atendiendo a gente en la calle y en los hospitales a las personas que acuden por caídas.

Por ello, el regidor de la capital ha pedido en declaraciones a Ondacero recogidas por Efe que los ciudadanos que tengan que salir a la calle lo hagan “con el calzado y la vestimenta adecuada” y ha insistido que en ningún caso es recomendable para las personas que tengan algún tipo de limitación en la movilidad.

En cuanto a los conductores, el alcalde ha explicado que, “en principio”, no hay problema en las vías en las que ha pasado la quitanieves y ha esparcido sal, pero ha recalcado que hay vías en las que todavía no han pasado y no son seguras.

En este sentido, Martínez Almeida ha rogado a los propietarios de los vehículos privados que, si van a circular, lo hagan por un motivo “absolutamente imprescindible” porque si no, lo que estarán haciendo es “entorpecer” el funcionamiento de los servicios públicos y de abastecimiento.

Los hospitales madrileños han atendido ya más de 1.200 urgencias traumatológicas por fracturas relacionadas con la capa de hielo que cubre la región tras el paso del temporal Filomena, una cifra que representa un tercio del total de las urgencias atendidas, según ha explicado hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

En esta línea, la Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos extremar la precaución, y a los mayores de edad que no salgan de casa, por la placa de hielo que se ha formado en calzadas y aceras de la región por el temporal Filomena, circunstancia que colapsó el lunes las urgencias de los hospitales por las caídas.

En las últimas horas las bajas temperaturas, de hasta 12 grados negativos, han producido una placa de hielo en calzadas y aceras, "extremadamente resbaladiza", que hace que caminar por la calle sea un peligro en muchos puntos.

Madrid 112 atendió 411 incidencias por caídas entre las 6:00 y las 18:30 del lunes, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Prácticamente en el mismo periodo, entre las 8:00 y las 20:00 horas, Samur-Protección Civil realizó 136 intervenciones por los golpes en las calles de la capital, indica Emergencias Madrid.

Por ello, la Comunidad de Madrid pide a las personas mayores que no salgan de sus casas ya que en este caso una caída puede suponer consecuencias graves.