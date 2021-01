Almeida recibe en Cibeles a los Reyes Magos antes de comenzar reparto en taxi

Madrid, 4 ene (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido este lunes a los Reyes Magos en el Palacio de Cibeles, donde Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado gracias a una comitiva de taxis que, un año más, les servirán de medio de transporte para entregar a tiempo sus regalos a los pequeños de la ciudad.

Sin cabalgatas, los Reyes llegarán en globo y autobuses guiados por cometas

Saber más

La Federación Profesional del Taxi ha vuelto a organizar este año la 'cabalgata de la ilusión', en la que los Reyes Magos han realizado un recorrido por las calles de Madrid que ha tenido una parada en el Palacio de Cibeles.

Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, han recibido en la plaza de Cibeles a esta comitiva de taxistas y a sus especiales pasajeros, con quienes los representantes municipales han bailado frente a la sede del Consistorio, rodeados de la prensa y de varios curiosos que han grabado el momento.

Dentro del Palacio de Cibeles, Almeida ha calificado al taxi como "uno de los grandes servicios públicos que tenemos en la ciudad de Madrid" y ha puesto en valor su trabajo durante la pandemia.

"El taxi estuvo a la altura y merece el aplauso, el reconocimiento y el elogio unánime de todos los madrileños, y, más aún, porque en taxi ahora van a ir al Hospital Gregorio Marañón a entregarle regalos a los niños que están ahí ingresados para que vivan estos días mágicos", ha explicado el regidor, que ha pedido "disfrutar de estos días" y coger taxis en la ciudad porque "no hay una flota" tan "limpia y ecológica en ninguna capital europea como la que tenemos en Madrid".

Aprovechando la presencia de los tres sabios, Almeida ha hecho una "serie de peticiones".

"En primer lugar, para el taxi: decirle a los Reyes Magos que nos ayuden y nos iluminen al equipo de Gobierno para que a lo largo del año que viene hagamos una ordenanza de acuerdo con todos vosotros, con todas las asociaciones de los taxis, que recoja vuestras inquietudes, vuestras peticiones, y que sepamos daros respuesta", ha deseado Almeida.

Para el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Almeida ha pedido "aparte de carbón, una bici, a ver si de esa manera empieza a moverse en bicicleta por la ciudad de Madrid, que yo creo que sería un gran ejemplo", y para la delegada de Cultura "creo que le vendría bien un collar precolombino", ha bromeado.

"Y a la vicealcaldesa, no sean ustedes malos que no voy a pedir un nuevo partido para ella. No voy a pedir un nuevo partido, pero sí una crema bronceadora que la veo con una tez un tanto blanca para el tiempo que vivimos", ha vuelto a bromear Almeida, tras lo cual Villacís ha apostillado: "Creo que a Almeida le vendría bien una novia, ¿no?, ya que nos ponemos a pedir".

En su bienvenida a los tres reyes, Villacís ha dicho que "me gusta mucho que hayan venido en taxi".

"Ya es el tercer año que venís en taxi, además este año los taxis han llevado muchas cosas buenas, porque cuando estábamos confinados, cuando peor lo estábamos pasando, hubo taxistas que levantaron la mano y dijeron ‘nosotros también queremos ayudar’", ha señalado Villacís.

Ha resaltado, además, que es un sector que "francamente lo están pasando muy mal": "Son tiempos muy complicados para todos pero son especialmente complicados para los taxistas. Sabéis que en este ayuntamiento tenéis un aliado".

También el delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha celebrado que Melchor, Gaspar y Baltasar hayan llegado al Consistorio en taxi, un “sistema público de movilidad que ha contribuido notablemente durante la pandemia” y que también “llevará ilusión” en las próximas horas “a todos los hogares”.

Los representantes municipales han hecho entrega a sus majestades de las cartas con sus deseos, y Almeida ha explicado que han sido tres sus peticiones por escrito.

“En primer lugar, le pido a los Reyes Magos, porque todos los que formamos parte de la sociedad, estemos donde estemos, tengamos el papel que tengamos, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos para con todos para vencer lo antes posible a esta pandemia”, ha desgranado.

Ha pedido también “consuelo y esperanza para todos aquellos que han perdido un ser querido en un año tan dramático” como 2020, y, por último, el regidor ha pedido que les traigan regalos a los niños de Madrid, quienes han tenido un “comportamiento ejemplar y admirable, más que ningún otro año”.

“Estoy seguro de que los niños de Madrid merecen los regalos que han pedido y yo le digo a los reyes que hagan el esfuerzo para que lleguen a todos y cada uno de los niños que viven en esta ciudad”, ha apuntado.