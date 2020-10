Alsa pone en operación el primer autobús autónomo que circula en España

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Alsa ha estrenado el primer autobús autónomo que circula en España con pasajeros y en un recorrido abierto al tráfico, que circulará todos los días laborables en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónomas de Madrid (UAM).

El operador de movilidad ha desarrollado el proyecto de forma conjunta con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), la UAM y la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una alternativa de movilidad sostenible en sus desplazamientos por el campus, ya que es 100% eléctrico.

Se trata de un vehículo EZ10 con capacidad hasta 12 pasajeros, accesible para personas de movilidad reducida, que realiza un recorrido de 3,7 kilómetros conectando las distintas instalaciones y centros del campus, un espacio en el que cada día circulan 30.000 personas y 6.000 vehículos.

Alsa destaca que esta iniciativa "abre la puerta al desarrollo de nuevos proyectos de movilidad autónoma" en España, dentro de su estrategia para ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y sostenibles.

INTEGRADA EN LA RED PÚBLICA

El nuevo servicio está integrado en la red del CRTM, como un servicio regular más del sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid. Opera todos los días laborables en horario de 7.15 a 15.15 horas, teniendo su cabecera en la estación de Cercanías.

Circula por un carril específicamente señalizado, donde están ubicadas sus siete paradas, todas ellas accesibles según los criterios de accesibilidad del CRTM, que convierte a Madrid en la primera Comunidad española en integrar en su red de transporte público una línea de estas características.

Por su parte, la UAM ha sido la encargada de dar soporte para el desarrollo de distintos programas de investigación e innovación vinculados con el proyecto, constituyendo "uno de los entornos de I+D+i más sólidos y reconocidos a nivel europeo".

"La operación del primer bus Autónomo en España supone para Alsa un destacado paso en el desarrollo de proyectos de I+D+i y en su apuesta por liderar la transición a flotas cero emisiones en nuestro país, y forma parte de su posicionamiento como operador de movilidad sostenible, multimodal y conectada", subraya la compañía.

COLISIÓN EN SU ESTRENO

Coincidiendo con su estreno, el autobús ha recibido este lunes un impacto procedente de un vehículo que circulaba por detrás y que probablemente no guardaba la distancia suficiente de seguridad, según han explicado a Europa Press en fuentes de la Consejería de Transportes.

El autobús cuenta con sensores que permiten frenar cuando detectan alguna persona u objeto, como posiblemente ha pasado este lunes por la lluvia y la presencia de hojas secas, frenando y recibiendo el impacto del vehículo que circulaba detrás.

No obstante, no se ha estropeado ninguno de los sistemas del autobús y no ha habido heridos ni desperfectos más allá de algún rasguño.