Álvarez coincide con CEOE en alargar los ERTE hasta diciembre, pero pide renegociar y no reducir cuantías

ORENSE, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que la reivindicación de que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) lleguen hasta diciembre "no es solo de la CEOE", sino que "lo es de las organizaciones sindicales en la misma medida".

No obstante, cree que habrá que hacer una renegociación de las condiciones y avisa de que UGT no aceptará una reducción de las cuantías. De hecho, ha apuntado que para el sindicato los ERTE son "el instrumento fundamental para poder mantener la estabilidad en el empleo del sector servicios".

En esta línea, ha dejado claro que su organización sindical "en ningún caso va a aceptar que se rebaje la cuantía de unas cantidades que ya son muy mínimas", refiriéndose a la prestación que se recibe por estar en ERTE.

"Vamos a negociar el tiempo que sea necesario", ha apuntado. "Esta pandemia no se va a ir en 24 horas y hay que garantizar que la actividad económica y los puestos de trabajo se puedan mantener", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que no es optimista, sino "realista". "Sería bastante estúpido que después de lo que hemos gastado para mantener hasta el día de hoy la actividad económica, no lo mantengamos ahora cuando va a quedar menos gente (de 3,7 millones a menos de un millón). No tendría ningún sentido", ha recalcado.