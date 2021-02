Ametic aboga por un grupo de profesionales que supervise la gestión de fondos europeos para asegurar su éxito

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ametic, Pedro Mier, ha incidido en que la clave para que los fondos europeos tengan en éxito en su objetivo de recuperar y transformar la economía española está en una gestión "acertada" de los mismos y ha propuesto al Gobierno la creación de una agencia o grupo formado por profesionales que asegure que los fondos recibidos estén "bien enfocados".

En un encuentro 'online' con la prensa, Mier ha destacado que la dotación económica asignada a la digitalización del país en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un tercio del total de los fondos europeos, es "mucho dinero" y ha remarcado que los objetivos que se ha fijado el Ejecutivo están "bien planteados".

Sin embargo, ha señalado que el reto y la clave está ahora en la gestión y la ejecución de dichos fondos y ha ofrecido la colaboración de la patronal de la industria digital para lograr que todo el proceso sea "un éxito", ya que solo con un enfoque publico-privado que permita que ambos sectores vayan alineados se conseguirá el efecto palanca que se quiere conseguir.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de que se establezca una agencia u oficina "ligera", no otra "gran estructura", que se componga de un grupo personas "muy competentes" y profesionales que se aseguren de que los fondos van "bien enfocados". Así, ha remarcado que si la cosa se queda en los consejos consultivos no será "suficiente", ya que no vale con estas "reuniones de 60 personas cada seis meses".

Mier ha resaltado que no entran en el aspecto político de los fondos europeos, ya que las decisiones en este campo les corresponde a las autoridades políticas, pero ha subrayado que en las decisiones sobre proyectos concretos es "obligado" que participe el sector privado y se tenga un enfoque "muy profesional y empresarial".

A este respecto, ha asegurado que todavía es posible poner en marcha este tipo de agencia, que, tras reunirse con representantes de la Administración, ha apuntado que creen que el Gobierno está considerando. "Es imprescindible para tener éxito, sino de otra manera se fracasará", ha apostillado Mier, quien ha incidido en que no servirá de nada gastar el dinero en 1.000 proyectos si estos no están coordinados.

OBJETIVOS PARA 2021

Por otro lado, Mier ha desgranado cuáles son los objetivos que se ha marcado la patronal de cara a 2021, entre los que destacan mantener su apuesta por fortalecer la industria digital español y optimizar el impacto de los fondos europeos en la industria digital para lograr la meta anterior.

Asimismo, Ametic también se ha planteado seguir incorporando asociados a los 247 que tienen actualmente y que representan a más de 15.000 compañías. Mier ha destacado que 2020 ha sido un "muy buen año" desde el punto de vista asociativo, ya que se han sumado 44 nuevos asociados, a los que han seguido otros doce en el mes de enero de 2020,

Mier ha incidido en que se han sumado empresas de todos los tamaños y de distintos sectores que se están viendo afectados por la digitalización, como el sector financiero (Santander, BBVA y Mastercard), despachos de abogados y consultoras especializados en tecnología, instituciones científicas o empresas muy especializadas en campos como la Inteligencia Artificial (IA) y la sensórica.

Otros de los objetivos de Ametic para este año son incrementar la presencia territorial apoyando los polos de innovación, que son sus "aliados naturales", e impulsar el crecimiento de empresas de tamaño medio para que España tenga un sector industrial "potente" compuesto por compañías muy internacionalizadas, como ocurre, por ejemplo, en Alemania.

Por otro lado, Mier ha celebrado que la agenda España Digital 2025 y el plan de recuperación incluyan algunas de las propuestas de Ametic como la creación de un programa de alfabetización digital y los macroproyectos tractores en los sectores de salud, turismo, movilidad y agricultura, a los que el Gobierno ha añadido el comercio y la asociación propone incorporar el deporte.

Otra de las propuestas de la patronal recogida por el Gobierno es aumentar la inversión en I+D+I (cuya última I han puesto en mayúscula para darle la importancia que le corresponde a la innovación) con el fin de que pase del 1,25% actual a la media europea, que está situada actualmente en torno al 2,5%.

Sin embargo, ha advertido de que, aunque el aumento del 60% de la dotación pública a I+D+I va a permitir a España alcanzar ese objetivo del 2,5%, no es suficiente. Así, ha incidido en que estas cifras son "dinámicas" y ya hay países en los que se alcanza el 4% del PIB, por lo que no vale con estancarse en el 2,5%, sino seguir avanzando en línea con el comportamiento del resto de países.

EVENTOS DE AMETIC

Respecto a la celebración de los distintos eventos que organiza anualmente la asociación, como el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que celebra en Santander, el director general de Ametic, Francisco Hortigüela, ha indicado que el objetivo de la patronal es que crezcan con respecto a años anteriores.

Además, ha agregado que, aunque su deseo es que puedan volver a hacerse de forma presencial, la patronal también quieren tengan una mayor alcance virtual, sobre todo en zonas de habla hispana, aprovechando lo que han aprendido en 2020 con la celebración de los eventos en formato principalmente digital debido a la pandemia del Covid-19.