Ana Botín (Santander) pide reconsiderar el veto a los dividendos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha pedido reconsiderar la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) de que la banca no pague dividendos hasta enero de 2021 para facilitar la captación de capital e inversión.

Así lo ha señalado en la 12º conferencia European SSM Round Table, que se ha celebrado bajo el título 'Covid-19 and its impact on the financial sector', en la que ha participado junto al presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.

La directiva ha reconocido que, pese a que la banca europea cuenta con un fuerte stock de capital y liquidez, su capacidad para atraer inversiones es "bastante débil", para lo que ha realizado una serie de propuestas dirigidas a facilitar que el sector capte capital e inversión.

Por un lado, Botín ha puesto de manifiesto la necesidad de reconsiderar el veto a los dividendos, una medida que eleva el coste del capital. "Somos un tipo especial de empresa, pero no se pagan dividendos a nuestros accionistas, aunque apoyamos a otras empresas que sí pueden pagar dividendos", ha señalado.

Asimismo, ha reclamado que no se discrimine a los bancos, que pagan impuestos más elevados que otros sectores, teniendo en cuenta la contribución al fondo de resolución y el esquema de garantía de depósitos.

Además, la presidenta de Santander ha llamado a revisar la regulación para evitar costes que no sean estrictamente necesarios. "Es algo que se ha hecho gracias al Covid-19, pero que creo que debería continuar", ha apostillado.

Durante su intervención, Botín ha defendido que la unión bancaria permitiría reducir costes y ayudar a la banca europea a "llegar al lugar donde debería estar".

"Escuchamos muchas recomendaciones, deberíamos ser más eficientes y más digitales. Desde 2008 los bancos europeos han reducido los costes un 20% y el número de sucursales en un 30%, nos volvemos más digitales, estamos reduciendo costes y entendemos que debemos hacer más de esto, pero creo que necesitamos un mercado único europeo", ha explicado.

En este línea, ha recordado que una de las ventas que tienen Estados Unidos y China es precisamente que cuentan con un mercado único, a diferencia de Europa. "Necesitamos una unión bancaria, un sistema de depósitos europeo, reglas iguales ante insolvencias, aspectos legales y revisar las barreras de la integración transfronteriza. Todo esto ayudará a lo digital, a los consumidores y a los bancos europeos a llegar al lugar donde deberían estar", ha afirmado.

La presidenta del Santander también ha resaltado que Europa ha respondido "de una manera increíble y muy unificada" en el aspecto económico y ahora debe centrarse en la respuesta sanitaria.

"Muchos países, incluida España, acogemos con gran satisfacción un marco holístico proveniente de la UE, pero uno de los próximos pasos que debemos tomar con menos o más intensidad, dependiendo de dónde estemos en las métricas de salud, es aprender a vivir con el virus. Cada día que no hacemos esto, aumentan los costes para la economía y, por supuesto, para la vida", ha asegurado Botín.