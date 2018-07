Los taxistas analizarán en Madrid si mantienen, suspenden o desconvocan la huelga

Los taxistas en huelga van a celebrar asambleas entre las próximas horas y esta tarde para decidir si mantienen, suspenden o desconvocan la huelga y concentraciones que llevan a cabo en Madrid, donde más de 3.000 taxis ocupan varios carriles del Paseo de la Castellana en ambos sentidos.

Fuentes del colectivo han indicado a Efe que, al tratarse de una protesta espontánea, serán los compañeros los que tomen esas decisiones.

El vicepresidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Jesús Fernández, ha señalado que en estos momentos están trabajando para transmitir a los taxistas que participan en las protestas los últimos "gestos" del Gobierno para cambiar la regulación de las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Ha añadido que aguardarán a ver cómo finaliza la reunión del secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, Pedro Saura, con UNAUTO, la patronal de las empresas de servicios VTC.

Fernández ha indicado que si Saura transmite a los representantes del sector de las VTC lo mismo que les dijo a ellos ayer, deberían salir de la reunión "descontentos".

El Ministerio de Fomento ofreció ayer a los representantes del sector del taxi la aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes de una declaración política que recogerá la hoja de ruta para fijar un marco estable que recupere el "desequilibrio" que se ha producido entre licencias VTC y de taxi, al incumplirse el ratio de una VTC por cada 30 taxis.

También se ha comprometido a aprobar a mediados de septiembre un real decreto-ley que resuelva el problema definitivamente.

Además, va a proponer a las comunidades autónomas transferirles las competencias sobre VTC y en ese contexto hacer viable jurídicamente la licencia urbana, iniciativa que implantó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pero que ha suspendido cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TC), que considera que carece de esa competencia y que fue el desencadenante de las protestas de taxistas que comenzaron en la Ciudad Condal.

El vicepresidente de Antaxi también se ha referido a la reducción del número de VTC que actualmente exceden la relación de 1/30 y ha dicho que ellos han formulado una propuesta de desarrollo normativo para que, de forma legal, algunas licencias puedan quedar en suspenso, lo que no significa retirar a nadie la licencia.

Ha recordado que en España sólo tres empresas tienen el 95 % de las autorizaciones de VTC, lo que sí constituye, en su opinión, una práctica monopolística, frente al taxi, sector en el que hay 70.000 empresas.

Por su parte, el presidente de la Federación Español del Taxi (Fedetaxi), Miguel Ángel Leal, ha indicado que su asociación no es partidaria de desconvocar la huelga y esta posibilidad no debería estar entre las opciones a analizar por las asambleas, entre las que también figura la de mantener el paro o suspenderlo.

Ha manifestado que Fedetaxi, que no fue el convocante de la huelga, estará, no obstante, a lo que los taxistas decidan, pero considera que la propuesta del Ministerio de Fomento es "totalmente insuficiente" y ha advertido que la nueva norma que regule las licencias VTC puede ser peligrosa, si no se hace bien.

Leal ha dicho que no se trata sólo de solucionar el problema de Barcelona, donde surgió la protesta y los taxistas analizarán esta tarde en asamblea si desconvocan la huelga, sino el de toda España de forma "homogénea".