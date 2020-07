Andalucía lamenta "conformismo" de Planas ante "un recorte de la PAC que perjudica gravemente a agricultores"

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha lamentado "el conformismo" mostrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a los "40.000 millones de euros menos para la Política Agraria Común (PAC)" que consigna Europa para todos los Estados Miembro en el marco 2021-2027 y que, como ha apuntado, hace sentir a las organizaciones agrarias que "la PAC ha sido moneda de cambio".

"Un ministro de Agricultura que se precie no puede conformarse con eso", ha asegurado la consejera, que ha recalcado que "Andalucía no se conforma" y, en cuanto a otras comunidades autónomas que "se han posicionado en el mismo sentido que el Gobierno central", apunta que esta actitud responde a que el ministro Luis Planas "está cambiando los conceptos para redistribuir el dinero actual de la PAC de forma que beneficie a estos territorio en contra de Andalucía".

Ante esta situación, la consejera ha hecho un llamamiento en un comunicado a las organizaciones agrarias "y a todos los sectores y formaciones políticas" porque "Andalucía tiene que luchar". La representante de la Junta ha hecho hincapié en que "es preciso reclamar una PAC igual o mayor a la que tenemos actualmente porque Andalucía se lo merece y lo contrario sería un recorte que no podemos admitir".

Al hilo de "esta reducción de la dotación presupuestaria para la futura política europea", Carmen Crespo ha mostrado "su preocupación por el hecho de que el ministro no sepa reconocer la realidad" y ha resaltado que, si Luis Planas "quiere defender los intereses de los agricultores y ganaderos, no los intereses de una formación política o de un Gobierno, tiene que reconocer que esto ha sido un recorte de la PAC y luchar en Bruselas para que no se haga realidad finalmente".

En declaraciones previas a la finalización de la reunión extraordinaria sobre el futuro de esta política europea y su modelo de aplicación en España, la consejera andaluza ha apuntado que el representante del Gobierno central "ha intentado dar una lección de cómo se cambian los números" con el fin de "poder encubrir un recorte de los fondos destinados a esta política europea para el próximo marco plurianual que va en contra de los agricultores y ganaderos". "Está haciendo ingeniería matemática para explicar las cosas", ha apostillado.

La responsable de Agricultura y Ganadería ha resaltado que su deseo, al igual que el de las organizaciones agrarias y los productores de Andalucía, es "justicia con la PAC" y que "se defienda a un sector que ha sido el colchón de la crisis durante toda esta pandemia, que lo está siendo ahora mismo desde el punto de vista del empleo y que es fundamental para la reconstrucción de toda Europa".

Por otro lado, la representante del Gobierno de Andalucía se ha referido "a la reunión que, según le han informado desde otras regiones, mantuvieron el miércoles el ministro y algunas comunidades autónomas". La consejera andaluza ha considerado que se trata de una "deslealtad" porque el Ministerio representa a todo el conjunto del país y, por tanto, "debe ser el ministro de todas las sensibilidades políticas, de todos los Gobiernos de las comunidades autónomas".

PAC "CONTUNDENTE Y SIN TASA PLANA"

La consejera ha afirmado que ha asistido este jueves en Madrid a la reunión "con la mayor ilusión posible para intentar cambiar esta situación pero que, desgraciadamente, no depende de nosotros". "Depende del ministro y por tanto le pediremos una explicación", ha añadido Crespo, que ha reiterado "la reclamación de la Junta de una PAC contundente, justa para los agricultores de toda España y, evidentemente, de nuestra comunidad autónoma, que es eminentemente agraria".

En este sentido, la titular de Agricultura y Ganadería se ha mostrado contraria a la posibilidad de que se establezca en la futura Política Agraria Común "una especie de tasa plana" cuya aplicación "significaría reducir los fondos que perciben actualmente las producciones agroalimentarias, como por ejemplo, el olivar andaluz".

Crespo ha destacado que "no admitirá este supuesto porque conllevaría perder muchos recursos económicos para los agricultores" y ha afirmado que espera que "el ministro, que es andaluz, no lo permita".

Por último, se ha referido también a la posibilidad de "una nueva definición de agricultor genuino" resaltando que el Gobierno andaluz rechaza que "se quede fuera el agricultor pluriactivo", al que define como un pequeño productor "que está en las zonas rurales de Andalucía y que está fijando la población al territorio".