Andalucía pide transparencia al Gobierno en el reparto de las ayudas directas

Sevilla, 18 mar (EFE).- El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha criticado este jueves al Gobierno central por "imponer" a las comunidades autónomas la gestión de las ayudas directas a pymes y autónomos y le ha pedido transparencia en el reparto entre las comunidades autónomas.

En un coloquio posterior a una conferencia pronunciada en el Forum Executive España en Sevilla, el consejero ha censurado la falta de transparencia del Ministerio de Hacienda en el reparto de los 11.000 millones, de los que 7.000 millones son ayudas directas y de las que 2.000 millones se asignan a Canarias y Baleares.

"No estamos en contra de Canarias ni de Baleares" pero, igual que se les apoya a las regiones más afectadas por el impacto de la pandemia en el turismo con esas ayudas directas, ha reclamado para Andalucía un mejor trato en la financiación autonómica.

Tras lamentar el retraso del ejecutivo de Pedro Sánchez en poner en marcha dichas ayudas directas, ha alertado de que los pagos se pueden retrasar hasta después del verano y ha apostillado: "ni los ciudadanos ni las empresas se merecen esto".

Su intervención ha girado sobre los fondos europeos para la transformación y ha denunciado el retraso del Gobierno en decidir los planes que presentará a Bruselas para optar a dichos recursos, al tiempo que ha avisado del riesgo de que no se ejecuten a tiempo, y entonces se perderían los fondos, y de la falta de cogobernanza en España.

No obstante, Bravo ha emplazado a empezar a ejecutar los planes de transformación orientados a la digitalización de la economía con los recursos con los que cuentan ya las administraciones en España sin necesidad de esperar a que lleguen de Bruselas los "Next Generation" y, posteriormente, certificarlos o no con los fondos europeos.

Andalucía ya ha anticipado en el presupuesto de este año 635 millones con cargo a los fondos europeos React-UE, que recibirá más adelante, para avanzar en la puesta en marcha de infraestructuras sanitarias y educativas y en la digitalización de la economía y en la revolución verde que "somos el Golfo Pérsico de la renovables", ha afirmado.

Esos fondos deben servir, según Juan Bravo, para la transformación de la economía y de la administración pública con la reducción de trabas administrativas y sobre los que la Junta ha aprobado ya dos decretos y próximamente dará luz verde a otro que afectará a ochenta procedimientos.

El consejero ha puesto en valor el trabajo que desarrolla Andalucía desde el pasado verano para optar a los fondos europeos de recuperación, si bien se ha quejado de la falta de información por parte del Gobierno sobre la planificación de esta estrategia que, en su opinión, debe ser de país y mediante la cogobernanza con las otras administraciones y con el sector privado.