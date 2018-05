Los argentinos ven con temor la subida del dólar ante el beneficio de los turistas

La sociedad argentina ve con incertidumbre la depreciación de la moneda nacional por las continuas alzas del dólar, divisa que hoy sumó otro récord histórico al alcanzar los 25,30 pesos, mientras algunos turistas se benefician del cambio a favor.

"Acabo de llegar de Bolivia y me encuentro que me conviene cambiar el dólar, como turista me parece excelente", comentó hoy en diálogo con Efe la joven boliviana Ruth Tumiri mientras paseaba por diferentes casas de cambio de Buenos Aires para saber dónde le ofrecían un mejor cambio por los dólares que llevó para su viaje.

Tumiri añadió que la cantidad que, de momento, cambiará será de unos 100 dólares (algo menos de 2.500 pesos argentinos).

"Me conviene cambiar más, pero no sabemos mañana lo que va a pasar", comentó.

En lo que va de mes, en el que tuvo lugar una espiral negativa del mercado cambiario que terminó en la petición de ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), el peso argentino se ha depreciado un 21,63 % con respecto a la moneda estadounidense.

A pesar de que la sociedad argentina recibe sus salarios en pesos, depende fuertemente de la moneda estadounidense y tradicionalmente trata de guardar sus ahorros en esa divisa por los continuos vaivenes del peso y la alta inflación.

"Tengo dólares pero no los voy a cambiar, voy a esperar a que lleguen a 30, ahí los vendería, pero de momento no", aseveró Walter Kaiser, un jubilado de 85 años que defendió que cuando el dólar se venda a 30 pesos se va a "reconocer el verdadero valor".

Se trata de una nueva alarma tras la que semana anterior impactó el país, coincidiendo con la petición del préstamo al FMI, del que todavía no se tiene una cifra concreta, aunque medios especializados calculan en 30.000 millones de dólares.

"Hay un viejo refrán que dice que el Gobierno tiene lo que se merece. Hay otro que dice que este Gobierno es el menos malo, y hay muchos refranes más", alegó Kaiser, quien añadió que, a pesar de no quedarse con ninguno, el Ejecutivo no actúa "como se pensaba cuando se votó", por lo que muchos votantes "no se sienten cómodos" con decisiones como la que afecta al organismo internacional.

En las calles de la capital argentina, los ciudadanos conocen la actualidad del dólar, y pocos se sorprenden ante picos de subida como la de este lunes, y algunos, como Guillermo Tarcia, un joven argentino de unos 20 años, piensan que el récord no quedará en los 25,30 pesos de hoy.

"Dudo que pedir plata al exterior sea realmente la medida, creo que lo que se tendría que hacer es empezar a invertir propiamente en la industria del país y no depender de fondos extranjeros para solventar la situación", recalcó Tarcia.