Asaja denuncia el aumento de ataques de lobo, los últimos este fin de semana

Santander, 10 nov (EFE).- La organización agraria Asaja Cantabria ha denunciado el incremento de los ataques del lobo ibérico en la región, el último este fin de semana al ganado de Mata de Hoz (Valdeolea), como consecuencia de la inclusión de este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Asaja ha difundido este miércoles un comunicado que acompaña de una foto del ganado "diezmado" en Mata de Hoz y de vídeos de las vacas de ganaderos cántabros que han sido atacadas por el lobo en Brañosera (Palencia) este fin de semana.

"Queremos denunciar la situación que se está viviendo en el campo por culpa de medidas que se toman desde arriba, y también queremos alertar del abandono que se está llevando a cabo por parte de los políticos españoles, que están mirando hacia otro lado", ha criticado.

La organización agraria ha recalcado que, "si la situación no cambia y no se actúa para frenar el descontrol de esta especie, muchos ganaderos perderán sus animales, su forma de vida, y la población no podrá comer ni alimentarse".