ATA dice que la cotización por ingresos reales debe ser una meta y "no una imposición"

Avisa de que los 2.000 euros netos que puede obtener un autónomo no son comparables a los del asalariado

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomo (ATA), Lorenzo Amor, ha puesto de relieve que el sistema de cotización por ingresos reales que propone el Gobierno "parte de un error de concepción sobre el verdadero rendimiento neto que tiene un autónomo", ya que los 2.000 euros que podría obtener al mes un autónomo de rendimiento neto (dato que conoce Hacienda), "no es comparable con los 2.000 euros que cobra en su nómina un asalariado".

"Los trabajadores por cuenta propia, a diferencia de los asalariados, no se llevan a casa ese rendimiento, sino que tienen que destinar una buena parte de él a cubrir gastos que no se puede deducir en el IRPF como el vehículo que utilizan para trabajar, la gasolina, las comidas con clientes o algunos suministros", ha recordado Amor en una entrevista a Autónomos y Emprendedores recogida por Europa Press, donde ha puesto de relieve que los autónomos también tienen que sufrir la morosidad de sus clientes, "que en muchos casos son las propias administraciones".

Amor, aunque no se opone a la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), cree que lo ideal sería crear un sistema para que los autónomos pudieran mejorar su cotización y ampliar sus prestaciones y hacerlo "sin que estos pierdan la libertad individual para elegir qué cuota pagar".

"El sistema que nos han planteado podría generar una asfixia para miles de trabajadores por cuenta propia y podría llegar a convertirse en un sistema injusto", ha remarcado, tras afirmar que considera que el sistema va a penalizar a los autónomos persona física en estimación directa que declaran sus ingresos y va a favorecer al resto de sistemas de tributación, "lo que puede provocar que haya huida de los autónomos de estimación directa hacia otros sistemas de tributación".

Por otro lado, preguntado sobre si muchos autónomos cotizan por debajo de sus posibilidades, Amor ha apuntado que cree que hay trabajadores por cuenta propia que si sus niveles de ingresos se lo permiten deberían cotizar más, "porque sería más beneficioso para ellos y para que puedan tener mejores prestaciones en el presente y una buena pensión en el futuro".

No obstante, ha dejado claro que no se trata solo de hacer que los autónomos coticen más, sino de cómo se puede conseguir. "Cotizar por ingresos reales debe ser una meta y no una imposición", ha dejado claro, tras remarcar que hay un millón de autónomos que cotizan por bases superiores a los 1.500 euros al mes. "Lo que se debería hacer es implementar una serie de cambios para hacer que cada vez sean más los que puedan elevar su cuota", ha apostillado Amor.

Así, cree que permitir a los autónomos realizar aportaciones en cualquier momento del año a la Seguridad Social para mejorar su cotización ayudaría al colectivo a cotizar más, pero también considera beneficioso que los trabajadores por cuenta ajena puedan cambiar su base de cotización seis veces al año y no cuatro como ahora. Por otro lado, aboga por que la cotización de los societarios se considere un gasto de empresa, como ocurre con las cotizaciones sociales de los empleados.

"Es curioso que precisamente la Seguridad Social impida hoy que los autónomos mayores de 48 años puedan cotizar por sus ingresos reales", ha remarcado, tras señalar que se les prohíbe aumentar su cotización, aunque tengan grandes rendimientos simplemente porque años atrás cotizaron poco.

"Son profesionales por cuenta propia que podrían, en estos momentos, pagar una cuota superior y no lo hacen porque la Seguridad Social no se lo permite", ha añadido Amor.

También ha criticado que no entiende cómo algunas organizaciones de autónomos defienden bajar las cotizaciones a unos y subírselas a otros y ha puesto en valor que ATA "apuesta porque bajen para todos".

"EL GOBIERNO PRETENDE SUBIR LAS COTIZACIONES"

Amor también ha incidido en que la reforma que plantea el Gobierno y que apoyan algunas organizaciones, "mejoraría las prestaciones de muchos, pero también empeoraría las de otros". "Seamos sinceros, lo que pretende el Gobierno con este sistema no es otra cosa que una subida de cotizaciones", ha subrayado.

Por último, ha explicado que ATA no va a avalar un sistema que pretenda asfixiar a los autónomos y ha vuelto a insistir en que "no es el momento para hacer esta reforma", ya que la vuelta a la normalidad "no se va a dar hasta 2025 o 2026".