Los autónomos piden prórrogar las medidas de protección y ayudas directas a sectores

Madrid, 5 ene (EFE).- Las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y UATAE, han coincidido en que el Gobierno debe prorrogar las medidas de protección a los trabajadores por cuenta propia y dar ayudas directas a los sectores más afectados por las restricciones derivadas de la COVID-19.

Tras valorar que en 2020 la cifra de autónomos en España se haya incrementado en 2.320 personas hasta alcanzar los 3.271.408 de trabajadores por cuenta propia, estas asociaciones han incidido en que se debe proteger a los autónomos más afectados vinculados a la hostelería o el comercio.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que el dato de paro registrado de diciembre difundido este martes por el Ministerio de Trabajo es "el peor en un mes de diciembre desde 2009" y ha resaltado que no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE.

No obstante ha reconocido que los mecanismos de protección están funcionando por lo que ha instado a "prorrogarlos, mejorarlos y poner en marcha más, con ayudas directas a los sectores más afectados".

"El Gobierno debe facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad a los autónomos que no la solicitaron en marzo, porque no la necesitaban, pero que ahora sí la necesitan y no les está permitido. Es una discriminación", ha puesto como ejemplo de nuevas medidas, mientras que el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha dicho que "el año 2020 deja en la cuneta a 20.000 autónomos del comercio, la hostelería y el sector manufacturero".

"Sin duda alguna los datos de pérdida de empleo autónomo no han sido peores gracias a las ayudas que desde las administraciones se han puesto en marcha...la falta de medidas directas sobre estos sectores ha obligado al cierre de miles de establecimientos", ha recalcado Abad.

Por su parte la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha señalado en otro comunicado que aunque las altas del mes de diciembre al RETA han aumentado "sigue siendo necesario aplicar un nuevo paquete de medidas que incorpore ayudas directas que permitan impulsar el crecimiento económico de los autónomos más perjudicados durante la pandemia".

"El Ejecutivo debe afrontar este nuevo año político con una visión global de la situación, las últimas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros no pueden limitarse a meras ayudas en el alquiler de los arrendatarios de grandes contenedores, si no se quiere agudizar la actual crisis económica es necesario afrontar las nuevas ayudas de forma inmediata", ha avisado.