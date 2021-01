Las ayudas deben llegar a aquellas empresas que sean viables, según la CEOE

Madrid, 26 ene (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha coincidido este martes en señalar que las ayudas para impulsar la recuperación tras la pandemia de covid-19 deben llegar a aquellas empresas que sean viables.

En una conferencia del ciclo "Salvemos el Turismo", que organiza el grupo Hotusa, Hernández ha dicho que, desde el punto de vista de la política económica, el aspecto más importante en este momento coyuntural tiene que ver con "la discriminación que tenemos que hacer como país entre tres tipos de empresas problemáticas, con situaciones que necesitan remedios distintos".

Hay empresas, cuya demanda estructural no va a cambiar, aunque como consecuencia de la crisis se han visto muy afectadas, y otras, en las que va a reducirse, pero que, con un ajuste interno, son perfectamente viables y se les debe permitir la utilización de mecanismo que la legislación laboral tiene, ha indicado.

Tampoco se puede descartar que algunas empresas se conviertan en no viables, porque su negocio va a dejar ser viable como consecuencia de cambios estructurales.

A su juicio, no tiene ningún sentido mantener un apoyo publico permanente en las empresas 'zombis' porque es tirar dinero y, además, tiene consecuencias de baja productividad sobre la economía y hace incluso más lenta la recuperación.

En su opinión, se tiene que probablemente poner ahora énfasis en instrumentos distintos a los del inicio de la crisis sanitaria, tras mantener al tejido empresarial más o menos intacto después de nueve meses, a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la financiación de los créditos de ICO, entre otras medidas.

Sin embargo, este tejido empresarial que ha sobrevivido sigue teniendo perspectivas de demanda muy bajas, y en el sector turístico esto es más evidente, y está más endeudado que hace 9 meses, por lo que no tiene sentido que se los siga endeudando.

El peso de los instrumentos tiene que ir variando y, en este sentido, ha considerado muy importantes las subvenciones directas y los procesos de reestructuración de las empresas que son viables.

Según Garamendi, "las empresas son como la vida misma, nacen, crecen se reproducen y algunas tienen que morir", pero no solo es viable aquella que no pueda despedir a nadie porque es "pura teoría". La gestión de empresa tiene que tener la flexibilidad suficiente.

Los ERTE son muy importantes en este momento, debido a la situación provocada por la pandemia, "pero cuidado con que maquillemos el paro", ha advertido.

Hay que tener presente que los ERTE "les salen al Estado más rentables que el paro porque las empresas pagan una parte de las cotizaciones sociales y en el paro no pagan nada", ha agregado.

Cuando se habla de los ERTE parece que es "algo que se nos está regalando y, en cierta medida, a la Seguridad Social le sale más rentable", ha insistido.

En cuanto al turismo, el gobernador del Banco de España ha hecho hincapié en que hay un aspecto que no siempre se subraya suficientemente y es que, en el caso de España, la capacidad del turismo nacional es menor porque los flujos externos que recibimos son muy elevados.

Hernández no cree que vaya a haber cambios estructurales en la demanda turística de aquí a cuatro años, aunque quizá en los viajes de negocios, pero no en los de puro ocio, aunque "es verdad que el proceso de transición puede ser lento".

Es importante que la vacunación se haga bien pero no solo en España, sino también en otros países porque, si los demás no lo hacen bien, no recibiremos esos turistas, ha remarcado.