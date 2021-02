Ayuso y Aguado esperan que Vox aporte propuesta de presupuestos esta semana

Madrid, 3 feb (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este miércoles que el Gobierno regional espera que Vox haga esta semana una propuesta "formal" sobre el anteproyecto de presupuestos regionales para 2021.

El 25 de enero, el Gobierno de coalición de PP y Cs en Madrid, formado por Aguado y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció un principio de acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2021 y comenzó su negociación con Vox, su socio preferente.

Después de dos prórrogas presupuestarias consecutivas, en 2019 y 2020, la aprobación de las cuentas para este año necesitará el respaldo del partido de Rocío Monasterio, dado que PP y Cs no tienen mayoría suficiente para sacarlas adelante.

"Llevamos ya una semana en conversaciones con Vox, intentando acercar posturas. Ellos tienen toda la información, tienen nuestro acuerdo y lo que esperamos es una respuesta formal, una propuesta por su parte, a poder ser esta semana. Ojalá que pudiéramos tener resuelto el acuerdo esta semana", ha dicho Aguado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Aguado ha comentado que espera que este acuerdo salga adelante no por su gobierno, sino "por los ciudadanos", porque las cuentas son "excepcionales e históricas" y recogen partidas "nunca vistas" debido a la urgencia y excepcionalidad de la situación provocada por la covid, por lo que ha llamado no no perder "mucho más tiempo".

Por ello, ha dicho que le gustaría una respuesta "formal" de Vox en los próximos días para llevar los presupuestos a la Asamblea de Madrid.

El Gobierno madrileño aún no ha ofrecido detalles ni cifras sobre este anteproyecto de Presupuestos, lo que se debe, según Aguado, a que no quieren "confundir a los ciudadanos" porque el acuerdo aún no está cerrado con Vox y las cifras pueden variar "arriba y abajo".

El vicepresidente ha recordado que Vox ya tiene esa información y ha considerado "lógico" que tenga unos días para analizarla, estudiarla y hacer sus propuestas, y ha insistido en que espera una respuesta formal mañana, para llevar "lo antes posible el anteproyecto" a la Asamblea para su tramitación parlamentaria.