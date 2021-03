Ayuso: Es el momento de reactivar la economía y será imposible sin hostelería

Madrid, 22 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que "ha llegado el momento" de que la economía madrileña retome su pulso, lo que será imposible sin el sector de la hostelería, que supone el 7% del PIB y "da sustento" a 200.000 familias.

Lo ha dicho la presidenta en la inauguración de la primera feria presencial que supone el regreso de la actividad a Ifema tras la pandemia, HIP–Hospitality Innovation Planet, un evento para profesionales de la hostelería y la restauración.

Ayuso les ha dicho a estos profesionales que ha sido "todo un honor" haber puesto su "carrera política" en sus manos, porque han sido ejemplo de "responsabilidad y sacrificio".

"Me habéis enseñado, junto con los sanitarios, que no hay que tener miedo al miedo, así que larga vida a la hostelería", ha manifestado la presidenta regional, que ha destacado que "frente a la frivolidad de quien no sabe de qué habla", la hostelería es mucho más "que la diversión o que simplemente la juerga".

Ha asegurado que la Comunidad de Madrid "va a apoyar siempre" al sector hotelero, aplicando normas de seguridad "estrictas" que permitan conjugar la salud y la economía "con el fin de evitar una mayor crisis", ya que en España el 14% de los negocios han cerrado y su facturación ha caído un 50% durante 2020, ha indicado.

A la inauguración de esta primera feria también ha asistido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), que, acompañada por el candidato de Ciudadanos a la Presidencia madrileña, Edmundo Bal, ha dicho que Madrid "es hostelería", el "gran agente contagiador de la felicidad de Madrid".

Ha afirmado que Madrid siempre va a apoyar a este sector, porque es una ciudad "de valientes", y ha recordado algunas de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia para apoyar a los hosteleros, como destinar bandas de aparcamiento a terrazas.

A la inauguración también han asistido el presidente de HIP, Hugo Roviera, el director de HIP, Manuel Bueno, y el director general de Ifema, Eduardo López, que han agradecido tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento su gestión y su "acción de gobierno" de apoyo a la hostelería durante la pandemia.