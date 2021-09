Ayuso: No subiré impuestos para ayudar a lavar la cara a las CCAA socialistas

Madrid, 23 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que no subirá los impuestos en Madrid para "ayudar" a las comunidades socialistas a "lavarse la cara" ante sus ciudadanos.

"No voy a arruinar la economía madrileña para darle el gusto a sus socios independentistas (...). Conmigo no cuenten porque yo no soy socialista ni tengo nada que ver con la izquierda", ha dicho Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Así ha respondido Ayuso a una pregunta de la portavoz socialista en la Asamblea, Hana Jalloul, que le ha preguntado sobre su estrategia fiscal, que ha definido como "populismo fiscal" y ha señalado que practica "competencia fiscal desleal con el resto de España".

Jalloul ha detallado que el Gobierno de Ayuso deja de recaudar 900 millones de euros anuales en bonificaciones del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, lo que equivale a "seis Zendales", unos 150 millones de euros por (hospital Enfermera Isabel) Zendal.

Ha dicho que para luchar contra la desigualdad, que es "enorme" en Madrid, se necesitan servicios públicos "bien financiados" para pagar hospitales, colegios, bomberos, policías, y ha pedido que se "recaude lo que se deba recaudar" y con ello "se gestione bien".