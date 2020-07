Baleares sobre el turismo de borrachera: "No queremos que vengan según qué turistas, no es nuestra imagen"

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela, ha asegurado que las imágenes de turistas no respetando las medidas de seguridad sanitaria en determinadas zonas de las Islas "son casos puntuales". "No queremos que vengan según qué turistas, no es nuestra imagen", ha destacado el conseller sobre el turismo de borrachera en una rueda de prensa.

"Las empresas están teniendo un comportamiento ejemplar", ha señalado, a lo que ha añadido que "es una actitud muy localizada y muy focalizada que no se va a tolerar bajo ningún concepto".

Asimismo, ha destacado que "prácticamente el 100% de las empresas están cumpliendo con lo que determina el Govern".

"Pedimos a todos los turistas que cumplan las medidas establecidas por el Govern y sino que no vengan, no queremos turistas incívicos en nuestras islas", ha apuntado el conseller.

Negueruela ha insistido en que "no se venga a hacer ese tipo de turismo porque no se va a permitir". "No queremos ni ese tipo de empresarios ni ese tipo de turistas", ha resaltado.

"Si se van a otras zonas y hay establecimientos que potencian ese tipo de clientela también serán cerrados y prohibidos, no nos temblará la mano en adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía y nuestra reactivación económica", ha apuntado.