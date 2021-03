La banca aplaude las ayudas directas a las empresas, pero con condiciones

Madrid, 23 mar (EFE).- El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha considerado hoy que el paquete de 7.000 millones de euros en ayudas directas aprobado por el Gobierno para las empresas más afectadas por la crisis va en la dirección adecuada, pero ha recordado que hay que establecer condiciones.

Durante su intervención en una jornada financiera organizada por El Español e Invertia, Roldán ha señalado que es necesario que las ayudas vayan a las empresas viables y que mantengan sus compromisos en materia de empleo.

También ha intentado restar importancia a las reestructuraciones de las deudas de las empresas que han recibido créditos del ICO, ya que son "parte del negocio financiero", aunque ha asegurado que no se van a producir de forma "inminente" porque se están ampliando los plazos de carencia, entre otras cosas.

Roldán ha recordado que las líneas de crédito del ICO, dotadas con mas de 100.000 millones de euros y que han llegado a más de 600.000 empresas, han funcionado muy bien y han sido de las más rápidas de Europa en ejecutarse, aunque no han estado entre las más generosas, ya que la banca ha asumido entre el 20 y 30 % del riesgo.

La crisis provocada por la pandemia hará "inevitable" que suba la morosidad del crédito bancario, pero no de forma inminente, pues de momento no ha aflorado por todas las medidas adoptadas, y es imposible predecir cuánto subirá, porque hay "mucha incertidumbre" y no se pueden utilizar los modelos del pasado, ha dicho.

Mientras tanto, es fundamental mantener operativas a las empresas viables hasta que se complete la vacunación de la población, en torno al verano, o a finales de año según los más pesimistas.

Asimismo, ha defendido que la banca cobre comisiones por la prestación de servicios que antes eran gratuitos, cuando los tipos de interés eran más altos, pues ahora los márgenes son mucho más pequeños.

"Una empresa que no cobre tiene un futuro difícil", y los clientes tienen que acostumbrarse a pagar por algunos servicios, como harían con cualquier otra empresa. "Tenemos que explicarlo mejor", ha admitido.

También ha asegurado que, en el escenario actual, las fusiones son una forma de mejorar la rentabilidad que está "bajo una enorme presión", no solo las nacionales sino también las transfronterizas, que pueden generar importantes sinergias al compartir plataformas digitales, pero es difícil que se produzcan a corto plazo

Roldán ha insistido en la necesidad de regular cuanto antes la actividad financiera de los líderes tecnológicos como Google o Amazon, las llamadas "bigtech", para asegurar la estabilidad financiera, de forma que se rijan por las mismas normas que la banca en cuanto al capital o a la cesión de datos de sus clientes.

Según Roldán, estas empresas obtienen ya el 10 % de sus ingresos de los servicios financieros, y "ni siquiera han empezado", por lo que es urgente fijar unas normas.