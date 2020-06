La banca prevé más fusiones, pero no "empujadas" por el sector público

El presidente de la patronal bancaria española, la AEB, José María Roldán, ha dicho este martes que es posible que haya más fusiones bancarias en España y en Europa, pero que deben ser voluntarias y no "empujadas" por el sector público.

Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, celebrado de forma telemática, Roldán ha insistido en que las fusiones pueden ser una buena forma de mejorar los problemas de rentabilidad que tienen algunas entidades en este escenario de bajos tipos de interés, que se mantendrá en la próxima década.

"Es necesario que haya fusiones transfronterizas en Europa mientras no se den, la unión bancaria no está funcionando bien", ha añadido.

Más allá de la unión bancaria, Roldán también ha pedido que las empresas de todos los países de la UE compitan en pie de igualdad en el mercado único europeo de bienes y servicios, que no tengan más ventajas las que han recibido más ayuda de sus Gobiernos sino las que ofrecen "mejores productos y con mejor precio".

"La joya de la corona de la UE es el mercado único" y hay que "reconfigurarlo y reconstruir el daño que se le va a hacer con las medidas públicas que se van a tomar en los próximos trimestres", ha dicho.

Asimismo, Roldán ha insistido en que España tiene que mantener la confianza de los inversores extranjeros que son los que financian la elevada deuda exterior del país, lo que "parece que se está consiguiendo", pues el Tesoro se financia sin problemas y la prima de riesgo ha mejorado.

También se ha mostrado partidario de que los bancos repartan dividendos, no solo para atraer capital "de primera categoría", sino también para demostrar a los inversores que el riesgo que asumen será retribuido y que no depende de "terceros", en referencia al BCE, que los bancos españoles puedan remunerar a sus accionistas.

"Los supervisores pueden decirle a los bancos no rentables que no repartan dividendo", pero no puede ser una recomendación sectorial, por lo que la AEB pide que se analice "caso a caso" la situación de las entidades y se permita más libertad a las que cumplan con los requisitos de capital, den créditos y tengan buena posición de balance.

Preguntado por los cambios en la ley de quiebras que ha pedido el Banco de España para evitar que cierren empresas viables, ha dicho que para acelerar la recuperación de la economía, la clave es que sobrevivan el mayor número de empresas, por lo que es "imprescindible" colaborar en esa flexibilidad.