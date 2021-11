La banca pide más atención de autoridades a la entrada de nuevos operadores

Madrid, 29 nov (EFE).- El presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, ha instado este lunes a las autoridades a que analicen el nuevo sistema financiero tras la entrada de nuevos operadores "para ver dónde están los puntos en los que puede haber una fragilidad" que afecte a su estabilidad.

Durante la clausula del IV Foro Banca organizado por el diario elEconomista, Roldán ha insistido en que "no se puede obviar el impacto que el arbitraje regulatorio puede tener sobre la estabilidad del sistema financiero del futuro", especialmente en un momento de revolución "verde y digital".

Según ha explicado el presidente de la AEB, el mundo de las finanzas "se está transformando, está aumentando su complejidad".

Sin embargo, mientras que las entidades bancarias se están mostrando "tremendamente sólidas, como se vio el año pasado" con la pandemia de la covid, "tenemos nuevos operadores de los que no entendemos muy bien los riesgos".

Por este motivo, considera que "hay que hacer un nuevo análisis de cargas del nuevo sistema para ver dónde están los puntos en los que puede haber una fragilidad en un momento determinado", el cual es una "labor de las autoridades".

En este punto, ha recordado su "obsesión" por lo que ha llamado "sistema bancario en la sombra", y se ha remitido al caso de Lehman Brothers y la crisis financiera de 2008.

"Ya lo he visto en el pasado y me temo que, de cara al futuro, podemos tener algún problema", ha dicho Roldán, que ha llamado a acabar con el "arbitraje regulatorio" porque "si no aprendemos las lecciones, estaremos condenados a repetir el pasado".

LLAMA A LA CALMA ANTE LAS NUEVAS VARIANTES DE LA COVID-19

Más optimista se ha mostrado con la evolución de la crisis del coronavirus, y es que, a pesar de la aparición de nuevas variantes, "sabemos cómo lidiar con los problemas de forma mucho más efectiva" que el año pasado.

Por este motivo, el presidente de la patronal bancaria ha pedido "calma" a los mercados, pues "estamos en una situación infinitamente mejor que la primavera pasada".