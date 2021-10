Banco España: La transición a la economía verde exige inversión y transparencia

Madrid, 26 oct (EFE).- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dicho este martes que la transición hacia una economía verde requerirá grandes inversiones en tecnología, en I+D+i, que a su juicio debe asumir la UE de forma conjunta, y también grandes dosis de transparencia y una taxonomía fiable.

En una jornada sobre energía y cambio climático organizada por la escuela de negocios IESE y la Fundación Naturgy, en la que también ha participado el editor adjunto del "Financial Times", Martin Wolf, Hernández de Cos ha añadido que el impacto material del cambio climático no se puede entender si no se tienen estándares de sostenibilidad, que permitan distinguir "lo verde de lo marrón".

El gobernador, que ayer anunció que la entidad revisará a la baja en diciembre sus previsiones de crecimiento económico de España para este año y el próximo (actualmente en el 6,3 % y el 5,9 %), no se ha referido hoy a la economía, debido a la proximidad de la reunión de política monetaria del BCE, a cuyo consejo pertenece.

También ha animado a los gobiernos a utilizar la fiscalidad como incentivo a las empresas para mejorar la transición energética y también como fuente de ingresos para compensar a "los perdedores", particulares, empresas o incluso países que tengan más dificultades para financiar por sí solos ese proceso.

En cuanto a la Cumbre del Clima que comienza el próximo 1 de noviembre en Glasgow (Reino Unido), ha dicho que lo importante es que de ella surja un compromiso real de acción global que sea "creíble" y descienda a "los detalles" de cómo actuar.

De Cos puso como ejemplo el compromiso adquirido recientemente por más de cien países miembros de la OCDE sobre el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales, que fue muy difícil pero se consiguió, por lo que "sería bueno replicarlo en Glasgow".

Hernández de Cos y Wolf han coincidido en señalar que la transición va a ser un proceso complejo y que hay que lograr que sea viable y sólida y asegurarse de que la banca y otras instituciones puedan dar el apoyo que la economía necesita.

También han insistido en la importancia de la transparencia pública y privada, porque "a no ser que se sepa cómo afectan al medioambiente las acciones de una empresa concreta o de una política no se podrá avanzar en la transición".

Y, por último, también han considerado que esa transparencia servirá para atraer a los inversores adecuados y hacer que los mercados de capitales sean más seguros.