Bankinter afea hablar de quiebra de España pero pide más apoyo a la economía

Madrid, 21 oct (EFE).- La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha rechazado este jueves que se diga que España esté en riesgo de quiebra, pero ha mostrado su preocupación por el ritmo de recuperación de la economía española y ha reclamado al Gobierno más acierto en su política.

"En absoluto creo que España esté en riesgo de quiebra, no comparto esta afirmación y no me parece bueno hacerla, no me parece muy acertada", ha comentado la máxima ejecutiva de la entidad en rueda de prensa tras pedirle su opinión sobre estas declaraciones hechas recientemente por el líder del PP, Pablo Casado.

Sin embargo, a renglón seguido, Dancausa sí ha mostrado su inquietud por el ritmo de recuperación de la economía española y ha considerado que "no es aceptable" que el país, según las previsiones europeas, no vaya a recuperar hasta el segundo trimestre de 2023 los niveles de PIB per cápita que tenía antes de la pandemia.

"No podemos estar a la cola", ha dicho; la consejera delegada de Bankinter insiste en que hay que acelerar la recuperación económica y ensalza el papel que pueden jugar las empresas españolas y los fondos europeos, pero añade que hace falta también "un Gobierno que apoye todo eso y acierte en su política".

Dancausa también ha mostrado su preocupación por el incremento del coste de la energía y ha advertido de que los problemas "no se solucionan diciendo que no pasa nada, o que es pasajero o prometiendo cosas que no van a suceder".

BENEFICIO DE 550 MILLONES EN 2023

En cuanto a la evolución de Bankinter, la consejera delegada se muestra muy satisfecha y augura un futuro aun más prometedor pues promete que el banco obtendrá un beneficio de 550 millones en 2023, en línea con el de 2019, antes de la pandemia, cuando el banco se anotaba íntegramente los resultados de Línea Directa Aseguradora.

Dancausa resta además importancia a las caídas en Bolsa de Bankinter desde que comenzó la sesión, confía en que el mercado reconozca en los próximos días los resultados obtenidos hasta septiembre y mantiene su "confianza plena" de que la acción, por debajo de 5 euros, acabe llegando a 9 euros en el "medio plazo".

La ejecutiva ha recordado que Bankinter no ha cometido ningún ajuste de plantilla, "todo lo contrario, en los últimos 10 años ha ido creciendo de forma sostenible" y rechaza cualquier proceso de integración.

"Nuestros planes pasan por seguir en solitario y no participar en fusiones, así que no nos plantemos nada con el Sabadell ni con ningún otro banco", ha zanjado Dancausa.

MÁXIMO APOYO A JAIME BOTÍN

En la misma rueda de prensa, la consejera delegada de Bankinter ha vuelto a ensalzar la figura de Jaime Botín, principal accionista del banco, condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 91,7 millones de euros por la venta del cuadro Cabeza de mujer joven, de Picasso.

Dancausa ha recordado que conoce al banquero "desde hace más de 30 años" y ha sido testigo de su "integridad, contribución y aportación" que, además, considera, ha sido ejemplo para la banca española.

"Lo que le ha sucedido ya me parece una sucesión de desatinos a los que no encuentro lógica ninguna. La historia comienza con un señor amante de las artes que compra una obra en Reino Unido, le es requisada, obligado a pagar tres veces el valor e incluso se enfrenta a penas de cárcel. Me parece un despropósito".

Por eso Dancausa insiste en que su opinión sobre la integridad de Jaime Botín no ha cambiado un ápice y muestra públicamente todo su apoyo, además de considerar que todo este asunto no cree que afecte nada a Bankinter y a la imagen de la entidad.