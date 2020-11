Barrero (Indra) señala el reto de integrar tráfico y transporte con tecnología para una movilidad sostenible

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La directora del mercado de Transportes de Indra, Berta Barrero, ha subrayado la importancia de la gestión integrada e integradora de todos los datos del conjunto de los sistemas de transporte y de tráfico mediante la tecnología, con el objetivo de conseguir un reparto modal "inteligente" y el desarrollo de una "verdadera movilidad sostenible, eficiente y multi-sistema en las ciudades".

Durante su ponencia en el Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad de 'El Español', Barrero ha apuntado la necesidad de la colaboración público-privada para ordenar la gestión de la movilidad y de poner al ciudadano en el centro, "ofreciéndole en tiempo real la solución que mejor sirva a sus necesidades en cada momento".

En este sentido, ha incidido en que, para ello, es necesario mejorar la gestión del perfil de movilidad de los ciudadanos, "una nueva obligación y garantía de servicio público de las administraciones públicas en beneficio de las personas y de la gestión del espacio en las ciudades".

La directiva de Indra ha explicado que es necesario ese gobierno de los datos "para que no sean otros los que los gestionen", pero ha admitido que es una cuestión "muy difícil" porque, "por el propio valor del dato, hay una tendencia a la propiedad".

Así, ha asegurado que solo conociendo esos datos del perfil de movilidad de los ciudadanos se puede conseguir un diseño y planificación de infraestructuras y sistemas de transportes "orientados a la demanda real, más seguros y resilientes", así como un "mejor aprovechamiento" de la capacidad de las infraestructuras.

Otras ventajas que generaría serían una mayor eficacia en la gestión del tráfico y el transporte, el fomento del transporte público, el control de las emisiones o la reducción de la siniestralidad o de los problemas de congestión de las ciudades.

CIUDADES MÁS SOSTENIBLES

Barrero ha añadido que todo ello sería también una respuesta al reto de conseguir unas ciudades más sostenibles partiendo de que actualmente son "sistemas sobreocupados y heterogéneos que deben gestionar capacidades limitadas de recursos finitos", y en las que la movilidad constituye un ecosistema global y complejo.

"Para alcanzar una verdadera movilidad sostenible, segura y conectada necesitamos digitalizar el tráfico, las infraestructuras y los sistemas de transporte, invertir en digitalización, en el despliegue de redes 5G y redes IoT (Internet de las Cosas)", ha afirmado.

Sobre esa base, ya existen soluciones reales que vienen a transformar nuestra movilidad, entre las que Barrero ha destacado aquellas que hacen posible una gestión inteligente de los accesos a las ciudades, mediante sistemas de peaje free-flow de tarificación dinámica, que permitirían controlar los problemas de congestión y a los grandes emisores contaminantes.

En esta línea, la directora del mercado de Transportes de Indra también ha mencionado el vehículo conectado y autónomo, junto con los servicios cooperativos integrados y las comunicaciones seguras entre vehículos e infraestructuras (V21).

En cuanto a las herramientas destinadas a facilitar la gestión del perfil de movilidad del ciudadano, Barrero ha resaltado la importancia de un sistema integral de acompañamiento al ciudadano desde la planificación de su viaje, que ponga a su disposición una oferta completa de viajes multimodales 'door-to-door' y que facilitaría la adopción de los nuevos modelos de movilidad como servicio (MaaS), 'Pay as you Go' o 'Account Based Systems', así como la aplicación de 'Business Inteligence'.

Por último, Barrero ha destacado el alto nivel alcanzado por las infraestructuras españolas en las últimas décadas, que han sido muy punteras, pero ha advertido de que "si no se toman decisiones para los próximos 30 años, no podremos vivir más de las rentas".

"No son solo necesarias inversiones en infraestructuras y en sistemas de transportes, también lo son en tecnología, que al final debe coser con los datos ambos escenarios", ha concluido.