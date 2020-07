BBVA recomienda no invertir en deuda pública a sus clientes de banca privada

BNP Paribas prevé un repunte en las quiebras empresariales tras el Covid

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

BBVA Banca Privada considera que los inversores deben "eludir la deuda pública gubernamental", que ofrece "mucho riesgo y no da rentabilidad", con lo que no la recomienda en el contexto económico actual de "represión financiera" para proteger la capacidad adquisitiva.

El activo "estrella" para que un inversor medio enfrente la inflación, que alcanzará el 2%, son los bonos corporativos con grado de inversión, según ha explicado el director de inversión de BBVA Banca Privada, Enrique Marazuela, en las jornadas 'CIO' organizadas por 'Inversión'.

En cualquier caso, Marazuela ha insistido en que las carteras deben tener tanto renta fija como renta variable, y una composición global, incluyendo las regiones emergentes, sin centrarse solo en España o Estados Unidos.

"Es muy complicado hoy proteger el capital solo con renta fija", ha coincidido el director de inversiones de Santander Private Banking Gestión, Álvaro Galiñanes, que ha señalado que no hay rentabilidad "sin ir a la renta variable".

En este sentido, la banca privada de Santander da "cierta sobreponderación" a la renta variable, aunque pronostica que el mercado continuará "muy volátil" y lleno de incertidumbre, por lo que conviene "mirar a largo plazo".

Por su parte, la CIO de BNP Paribas Gestión de Inversiones, Silvia García-Castaño, ha destacado la importancia de "primar la calidad en las carteras de deuda" y prevé que, a pesar de las inyecciones de liquidez, las empresas presentarán "problemas a largo plazo" y un "incremento progresivo de las tasas de quiebra".

Para BNP, la renta fija corporativa puede ser "el grueso de la cartera", aunque ve necesario un "enfoque muy prudente". Por ello, su posicionamiento en el 'high yield' es negativo. Además, incluyen el oro y el dólar como refugio.

BBVA CREE QUE ES UNA "CRISIS TRANSITORIA"

En cuanto a la visión macroeconómica, el experto de BBVA ha sostenido que "esta crisis no tiene nada que ver con la crisis financiera", al propiciarse por el factor exógeno del Covid, con lo que será "transitoria y no crónica" y prevé que no haya de nuevo "cierres masivos".

"Los estímulos han sido necesarios pero no suficientes. Es importante que los gobiernos estén acertados tomando las medidas", ha explicado Marazuela, que ha asegurado que es necesario tomar "medidas estructurales para mejorar eficiencia de economía".

Según el CIO de BBVA Banca Privada, estas medidas tienen cierto "coste social" y por eso no se han aprobado hasta ahora." Existe la tentación de actuar justo en la posición contraria para impulsar el crecimiento", ha zanjado Marazuela.