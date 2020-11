BBVA vende su negocio en Estados Unidos por 9.700 millones de euros

Madrid, 16 nov (EFE).- BBVA ha acordado con The PNC Financial Services Group la venta del 100 % de su filial BBVA USA Bancshares, sociedad titular, a su vez, de la totalidad del capital social del banco BBVA USA, así como de otras sociedades del grupo en Estados Unidos por 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros).

BBVA vende su filial en EE.UU. para crecer en otros mercados

Saber más

En un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA ha explicado que el acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P.

El presidente del banco, Carlos Torres Vila, valora en la nota la operación, que representa "casi el 50 % de la capitalización bursátil de BBVA para un negocio que genera menos del 10 % de nuestro beneficio".

Asimismo, este precio es "más de dos veces y media el valor que los analistas asignan a esta filial", con lo que la creación de valor para los accionistas es "muy significativa".

Además del capital que genera, ofrece "una gran flexibilidad estratégica", añade Torres Vila, "para invertir de forma rentable en nuestros mercados, impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a la economía en la fase de recuperación, así como para incrementar nuestra remuneración al accionista".

El negocio excluido de la operación será transmitido por parte de BBVA USA Bancshares a entidades del grupo BBVA con carácter previo al cierre de la operación.

BBVA continuará desarrollando el negocio mayorista que realiza actualmente a través de su sucursal en Nueva York, ha añadido el banco.

El precio de la operación, que se pagará enteramente en efectivo según ha explicado la entidad, asciende a aproximadamente a 11.600 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a unos 9.700 millones de euros.

BBVA espera que la operación anunciada este lunes genere un impacto positivo en el ratio de capital Common Equity Tier 1 ("fully loaded") del grupo de aproximadamente 300 puntos básicos y un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 580 millones de euros (686,4 millones de dólares).

El cierre de la operación, que está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes, se espera que esté cerrado a mediados de 2021.

BBVA está presente en la región del Sunbelt, con más de 100.000 millones de dólares en activos, 637 oficinas y posiciones de liderazgo en Texas, Alabama y Arizona.

El banco seguirá prestando servicios de banca corporativa y de inversión a sus grandes clientes corporativos e institucionales, y mantendrá la oficina de representación en San Francisco y el fondo de inversión en 'fintech' Propel Venture Partners.

PNC -con sede en Pittsburgh, Pensilvania- se convertirá una vez cerrada la transacción en el quinto banco más grande del país por activos. La transacción excluye el 'broker dealer' (BBVA Securities) y la sucursal de Nueva York, a través de los cuales seguirá prestando servicios de banca e inversión a sus grandes clientes corporativos e institucionales.

JP Morgan Securities ha actuado como asesor financiero, mientras que Sullivan & Cromwell ha sido el asesor legal; Bank of America, Citi, Evercore y PNC Financial Institutions Advisory han sido los asesores financieros de PNC y Wachtell, y Lipton, Rosen & Katz, los asesores legales.