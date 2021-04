El BCE mantendrá su política monetaria tras haber intervenido en el mercado

Fráncfort (Alemania) 21 abr (EFE).- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se reúne el jueves sin que se esperen decisiones de política monetaria tras haber intervenido en el mercado de deuda al aumentar las compras semanales de bonos.

El BCE considera que su política monetaria, con tipos de interés en el 0 %, una tasa a los depósitos bancarios del -0,50 % y las compras de deuda de emergencia por valor de 1,85 billones de euros hasta finales de marzo de 2022, es suficiente para mantener unas condiciones de financiación favorables.

Tras el aumento de la rentabilidad de la de deuda soberana de la zona del euro desde diciembre, el BCE consideró en marzo justificado y una "respuesta proporcionada" llevar a cabo un "aumento significativo" del ritmo de adquisiciones de bonos durante el segundo trimestre.

El BCE ha comprado hasta ahora bonos para afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus por valor de 976.585 millones de euros, por lo que dispone todavía de casi la mitad de la dotación del programa.

La rentabilidad de la deuda soberana de los países de la zona del euro, especialmente algunos periféricos, ha bajado después de que el BCE interviniera.

Los analistas de UniCredit consideran que la incertidumbre respecto a la política alemana puede volverse un aspecto más importante para la deuda soberana de la zona del euro las próximas semanas.

La dirección de la Unión Cristianodemócrata (CDU) apoyó mayoritariamente al centrista Armin Laschet como su candidato a la Cancillería en las elecciones generales de septiembre, y el derechista Markus Söder, presidente de la Unión Socialcristiana (CSU) y jefe de gobierno de Baviera, se retiró de la lucha.

Algunas encuestas muestran una caída de la intención de voto a la CDU/CSU, aunque siempre se producen movimientos bruscos después de que se anuncien los candidatos a la Cancillería, según UniCredit.

Por ello la lucha por la Cancillería será ajustada y "la incertidumbre política en Alemania no va a disminuir pronto", lo que podría impedir que la rentabilidad del Bund, el bono alemán a diez años, suba más a no ser que el BCE ofrezca nuevas perspectivas, lo que no ocurrirá en la reunión de mañana, según UniCredit.

También en Alemania se han presentado dos recursos legales en el Constitucional, uno contra las compras de deuda de emergencia por la pandemia y otro contra el fondo de recuperación, que podrían retrasar la ratificación del fondo en Alemania y su reactivación.

De momento 17 países de la Unión Europea (UE) han ratificado la legislación y faltan otros diez, entre ellos Alemania, la primera potencia económica del bloque.

"Sería una catástrofe económica para Europa si se retrasa indefinidamente el pago de los fondos", advertía hace unos días en una entrevista Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE.

Anna Stupnytska, economista global en Fidelity International, comenta que "es poco probable que el BCE cambie su política en la reunión de esta semana".

Y espera que "el Consejo de Gobierno mantenga su postura moderada, pero también que adopte un tono de prudente optimismo" porque "los datos más recientes de la zona euro han sido ligeramente mejores de lo esperado y la campaña de vacunación, que ha comenzado lentamente, se ha acelerado significativamente en las últimas semanas".

Además, "las condiciones de financiación han seguido siendo favorables, ayudadas por la estabilización de los mercados mundiales de bonos durante el mes pasado", según Stupnytska.

El gestor de cartera de tipos de interés europeos en PIMCO, Konstantin Veit, subraya que la actual estrategia del BCE "representa las divisiones dentro del Consejo de Gobierno".

Veit destaca que la preferencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de intentar gobernar por consenso, puede tener efectos secundarios: "contiene el riesgo de ralentizar la toma de decisiones y, en el peor de los casos, impedirla por completo".

En caso de que los rendimientos suban, Veit espera que el BCE intensifique las intervenciones verbales y aumente las compras de deuda de emergencia por la pandemia en algún momento.

En la reunión de junio, el Consejo de Gobierno revisará el ritmo de compra del programa de compras de deuda de emergencia en función de las proyecciones macroeconómicas trimestrales.