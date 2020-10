BDO se declara víctima del fraude de Pescanova y anuncia que recurrirá la sentencia, que no es firme

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La firma BDO, condenada en su calidad de auditor por la Audiencia Nacional en el fraude de Pescanova por la falta del adecuado control en la contabilidad de la compañía, se considera una "víctima" del entramado tejido por la dirección de la empresa y ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, que no es firme, y de instar a la revisión del fallo.

"La sentencia no es firme y queremos confirmar que ya hemos iniciado los trámites para recurrirla a la mayor brevedad posible", han señalado desde BDO.

"Se trata de una sentencia extensa que aún estamos valorando, que reconoce ocultaciones de información y documentación al auditor como, por ejemplo, la de las sociedades utilizadas para ocultar deuda, o que las operaciones se registraban neteadas en la contabilidad antes de que interviniera el auditor", señala.

A juicio de BDO, la actividad auditora mostrada por la prueba en el juicio oral, es "incompatible" con el fallo por lo que, con independencia de estudiar el contenido de la sentencia a fondo, resulta imperativo solicitar la revisión de la misma, "y así lo haremos", anuncia.

Con respecto a la responsabilidad penal de BDO Auditores, incide en que no figura en los hechos probados de la sentencia en qué hubiera consistido el incumplimiento de sus deberes de impedir delitos (art. 31 bis CP), "por lo que no cabe sino solicitar la revisión del fallo al no existir hecho alguno generador de responsabilidad penal de la persona jurídica".

"Como hemos defendido y se ha probado, tanto BDO Auditores como Santiago Sañé -el socio encargado de auditar las cuentas de Pescanova- fuimos engañados y víctimas del entramado y fraude organizado por la dirección de Pescanova", concluye.

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro y a penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la compañía por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a siete de los 19 acusados y condenan a los otros doce a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.