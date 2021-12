Becerril (OMEL) espera retrasos en permisos no frustren desarrollo renovable

Madrid, 1 dic (EFECOM).- La presidenta del Operador del Mercado Eléctrico (OMEL), Carmen Becerril, ha dicho este miércoles que es "crítico" que el proceso de permisos y autorizaciones para instalaciones renovables no acabe convirtiéndose en el gran cuello de botella "que todo lo frustre".

Becerril, que ha participado este miércoles en el V Congreso Nacional de Energías Renovables, organizado por APPA, se ha referido a esos retrasos que está habiendo en la tramitación de renovables y que pueden hacer peligrar que se hagan los proyectos.

Ha indicado que OMEL, que organiza las subastas de renovables, sí que apreció que desde la primera a la segunda que se celebró este año la disponibilidad de potencia para ser presentada no fue tan importante, no sólo porque hubiera transcurrido un tiempo corto entre ambas pujas, sino también como consecuencia de que la tramitación de autorizaciones estaba bastante ralentizada.

La directora general de Finanzas y Sostenibilidad de Acciona Energía, Arantza Ezpeleta, ha dicho que uno de los grandes retos es conseguir desatascar los procesos de tramitación de los proyectos ahora mismo, mientras que el director de Comunicación de Vector Renewables, Carlos Moro, ha señalado que 60 gigavatios (GW) pueden estar en riesgo por no llegar al siguiente hito y hay una "preocupación generalizada en los desarrolladores".

No obstante, el responsable de la consultora ha dicho que habrá que determinar dentro de esa potencia si los motivos del retraso vienen por la falta de recursos de las administraciones para resolver sus permisos o se debe a otras causas.

Ha añadido que habrá que ver quién pierde o no los avales que depositó, aunque no duda de que se van a quedar proyectos fuera, y espera que los que se queden fuera sea porque no son "buenos" y no por falta de estructura en algunas administraciones.

Moro ha señalado que ya se está hablando de instalar nueva capacidad cuando aún no se ha resuelto la que está sobre la mesa y ha dicho que se está observando una tendencia descendente en nueva generación renovable conectada y operación.

Ha recordado que el año pasado sólo se instalaron 5 GW y hasta noviembre de 2021 algo más de 3 GW, frente a los 6 GW de promedio anual que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

LA SUBIDA DE PRECIOS EN MATERIALES Y EQUIPOS RETRASA PROYECTOS

Moro ha señalado que otro de los motivos que está afectando al inicio de los proyectos es el incremento de precios de los materiales, que está obligando a rehacer los modelos financieros, ya que se están manejando los tiempos "para ver si hay mejores precios", con lo que, al final, el coste de los equipos está afectando a la financiación.

Otro de los asuntos analizados ha sido la oposición social a las nuevas instalaciones renovables en algunas zonas.

Becerril ha dicho que en los municipios donde se ubican estos proyectos son "rotundamente favorables", pero no así en los del entorno, que ven más el impacto paisajístico, al tiempo que ha alertado de otra contestación social, que es la que asocia el encarecimento de la energía con las renovables, frente a lo cual considera que hay que hacer un esfuerzo de divulgación.

En el coloquio, también se ha hablado de las subastas de renovables y el consejero de la División de Energía de Ence, Felipe Torroba, ha lamentado que la subasta que tenía que hacerse para biomasa en 2021 se retrase a 2022 y considera "una pena" que se limite a una potencia de 140 megavatios (MW) cuando en el mercado hay proyectos por más capacidad.

Para Arantza Ezpeleta, las subastas no deben ser la única herramienta, pues la demanda de las corporaciones tiene un potencial enorme y también se pueden hacer proyectos a mercado.

Ha afirmado que lo importante es la materialización de los proyectos y tiene que haber unas condiciones de permanencia que impidan que "un sector industrial se convierta en un sector de especulación financiera" porque eso no permite desarrollar la cadena de valor.

Una de las consecuencias de esa especulación financiera, ha apuntado Ezpeleta, es que hay proyectos que van a perder los avales que depositaron por las subastas de 2016 y 2017 por no materializar los proyectos.