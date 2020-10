Bewater Funds invierte casi un millón de euros en la comercializadora eléctrica Gana Energía

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Bewater Funds, a través de Bewater Gana Energía FICC (fondo de inversión colectiva de tipo cerrado), ha invertido 950.000 euros en la comercializadora eléctrica Gana Energía, informó la gestora, que ya ha inyectado más de seis millones de euros en compañías españolas.

Bewater ha constituido ya once fondos desde 2018, Bewater Zacatrus FICC, Bewater Traventia FICC, Bewater Cuidum FICC, Bewater Gear Translations FICC, Bewater Mailtrack FICC, Bewater Dentaltix FICC, Bewater Wetaca FICC, Bewater Cink.Coworking FICC, Bewater Datos101 FICC, Bewater We Are Knitters FICC y Bewater Gana Energía FICC.

El fondo, que ha llevado la inversión a través de Bewater Gana Energía FICC y Renta 4 Bewater I FCR, destacó que Gana Energía presenta "importantes opciones de crecimiento adicionales a su negocio actual", ya que acaba de lanzar su operativa en gas, lo cual constituye una oportunidad de venta cruzada y puede entrar a vender numerosos productos cercanos en la cadena de valor como contratos de autoconsumo, certificados eléctricos o incluso hacer ofertas combinadas junto con telecomunicaciones.

Mientras, la comercializadora energética consideró que captar el interés y llegar a un acuerdo con Bewater "es toda una alegría", ya que detrás del fondo "hay gente de primer nivel que seguro que van a ayudar a seguir desarrollando Gana Energía y poder llevarla al siguiente nivel".