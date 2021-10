Biden dice estar "decepcionado" con China en su lucha contra la crisis climática

Roma, 31 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró hoy que está "decepcionado" con China, Rusia y Arabia Saudí en su lucha contra la crisis climática, después de que esas naciones no se hayan comprometido durante la cumbre del G-20 a esforzarse para limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

Biden pide a sus socios esfuerzos para resolver la escasez de suministros

Saber más

"La decepción se relaciona con el hecho de que Rusia y China no se presentaron en términos de compromisos para hacer frente al cambio climático", dijo Biden en una rueda de prensa en Roma, en la que también criticó la ausencia de Arabia Saudí.

La cumbre del G-20 que se celebraba horas antes de la Cumbre del Clima COP26 no podía terminar sin un acuerdo y los líderes de estos países han llegado a uno: el techo del calentamiento global será de 1,5 grados y, además, emprenderán acciones para afrontar el problema.

Así, los jefes de Estado o de Gobierno del G20 han acordado ahora tomar acciones "de mitigación, adaptación y financiación" con tal propósito en "esta década crítica", aunque con un matiz importante: "en base a las circunstancias nacionales".

Los líderes acordaron también en Roma poner fin a la financiación de nuevas plantas de carbón en el extranjero, pero no fijaron un año específico para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

En este sentido, Biden aseguró que los Veinte han logrado "un progreso significativo", aunque reconoció que "queda mucho por hacer".

Sin embargo, en estas conversaciones no participaron ni China ni Rusia, el primer y el cuarto emisores de CO2 del mundo y que en conjunto emiten más del 40 % del total de este gas que el mundo lanza a la atmósfera.

"Este esfuerzo va a requerir que sigamos enfocándonos en lo que China no está haciendo, lo que Rusia no está haciendo y lo que Arabia Saudita no está haciendo", sentenció.

La cumbre del G20 de dos días concluyó hoy, domingo, con una rueda de prensa del primer ministro italiano, Mario Draghi, que resumió los acuerdos alcanzados sobre fiscalidad, sanidad y cambio climático, antes del arranque el lunes la XXVI Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en Glasgow.