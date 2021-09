El bitcóin baja un 5% después de que China declare ilegales las criptomonedas

Madrid, 24 sep (EFE).- El bitcóin, la criptomoneda más conocida del mercado, bajaba hoy cerca de un 5 % y rondaba los 41.500 dólares (35.403 euros) tras conocerse que China ha declarado ilegales todas las transacciones con criptomonedas en su territorio.

El ether, la criptodivisa de la red Ethereum, también se ha visto afectada directamente por la medida de la administración china y cede casi un 10 %, para situarse próxima a los 2.800 dólares (2.388 euros).

El Banco Popular de China, junto con otras nueve instituciones gubernamentales del país como la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, ha declarado hoy ilegales las transacciones de monedas virtuales por "alterar el orden económico y financiero".

Estas instituciones detallan las "actividades ilegales y delictivas" que generan las transacciones de monedas virtuales, entre las que cita el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos, el fraude, y los esquemas piramidales, entre otras.

El Banco Popular menciona específicamente a bitcóin y ethereum, así como a otras "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias" y recuerda que estas divisas no tienen "el mismo estatus que la moneda de curso legal" y, por tanto, "no pueden circular en el mercado como moneda".