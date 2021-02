Blanco alerta a empresarios que autonomías no son intermediarias en fondos

Barcelona, 24 feb. (EFE).- El secretario de Industria, Raül Blanco, ha asegurado este miércoles que los beneficiarios de los fondos Next Generation de la Unión Europea serán las empresas y que ni comunidades autónomas ni consultoras ejercerán como intermediarios, por lo que "lo que no está en el BOE, no existe".

Blanco se ha referido así al proceso que el Gobierno ha puesto en marcha con la oportunidad abierta de presentar una manifestación de interés para proyectos tractores en diferentes ámbitos, durante un webinar con empresarios organizado por la asociación 22@ Network BCN.

"Los beneficiarios (de las líneas de ayudas) son las empresas. Las convocatorias se publicarán en el BOE. Las ayudas no tienen intermediarios. No hay ni comunidades autónomas ni consultoras. Van del ministerio a la empresa", ha dicho.

En esta línea, Blanco ha subrayado en otro momento que "lo que no está en el BOE, no existe. No debe haber confusión".

El secretario de Industria del Gobierno ya ha alertado en varias ocasiones de "la confusión" que aportan iniciativas como la de la Generalitat de publicar un documento con 27 proyectos que optan a los fondos comunitarios para la recuperación económica.

El secretario de Industria ha explicado en el webinar que los proyectos tractores deben ser aprobados por el Consejo de Ministros, y que luego se abrirá el registro de empresas y la convocatoria para impulsar las iniciativas que tengan las empresas.

"Es un proceso laborioso que nos ocupará hasta el segundo o tercer trimestre de este año", ha señalado.