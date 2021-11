La bolsa de Seúl cae por quinta jornada consecutiva y se deja un 0,92 %

Seúl, 29 nov (EFE).- La bolsa de Seúl cerró hoy con un descenso del 0,92 % de su principal indicador, el Kospi, en una sesión nuevamente marcada por los temores al impacto que pueda tener sobre la economía la nueva variante del coronavirus.

El Kospi cayó 27,12 puntos, hasta quedar en 2.909,32 enteros, mientras que el índice tecnológico Kosdaq retrocedió 13,55 puntos, o un 1,35 %, hasta situarse en 992,34 unidades.

El referencial abrió claramente a la baja, al hilo de las restricciones fronterizas que están reactivando muchos países, incluyendo territorios de la Unión Europea (UE) que ya de por sí encaran una difícil situación con el ritmo de contagio actual, debido a la variante ómicron.

Fue la caza de gangas a manos de los inversores foráneos e institucionales, que se hicieron hoy con un neto combinado de unos 754.000 millones de wones (unos 632 millones de dólares), lo que recortó las pérdidas.

A su vez, no ayudó sobremanera el mensaje del presidente surcoreano, Moon Jae-in, que indicó que el país no seguirá relajando restricciones ante la actual situación sanitaria, aunque a su vez el mandatario aseguró que no se aplicarán nuevas limitaciones, lo que incluso mejoró ligeramente el ánimo del parqué hacia el cierre.

El valor más influyente sobre el selectivo, el gigante tecnológico Samsung Electronics, cerró en tablas, mientras que SK Hynix, segundo mayor fabricante global de chips de memoria, ganó un 0,43 %.

La operadora del motor de búsqueda surcoreano más utilizado, Naver, cedió un 0,77 %, y la compañía propietaria de la aplicación de mensajería instantánea más popular a nivel nacional, Kakao, perdió un 0,99 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics subió un 1,61 %, aunque su rival Celltrion retrocedió un 0,7 %.

El principal fabricante de vehículos de Corea del Sur, Hyundai Motor, se devaluó un 2,43 %.