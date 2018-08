El "boom" del sector del "caravaning" en España

El sector del "caravaning" (que incluye caravanas y autocaravanas) en España vive un "boom" debido a la demanda de nuevas formas de ocio vacacional basadas en el contacto con la naturaleza, lo que ha llevado a que se disparen en lo que llevamos de año un 352 % las matriculaciones de autocaravanas con respecto al mismo periodo de hace 5 años (2013).

En concreto, las ventas de autocaravanas en el primer semestre de este año (3.621) han crecido casi un 11 % más en tasa interanual en comparación con 2017, lo que ha permitido alcanzar actualmente un parque de unas 45.000 unidades, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Durante el año 2017, se alcanzó la "cifra histórica" de 5.782 nuevas matriculaciones de autocaravanas, un sector que en 2013 "tocó fondo" con 1.293 entregas y que se ha ido recuperando año a año.

En 2018, Aseicar estima que en agosto van a circular por España más de 150.000 autocaravanas (250.000 durante todo el año), un vehículo que permite una "movilidad total con un alojamiento completo".

Por su parte, las autocaravanas nuevas destinadas a alquiler fueron en 2017 un total de 1.026 (848 hasta julio incluido), mientras que hasta julio de este año se han matriculado 1.076 unidades.

Otra de las cosas que señalan desde la asociación es que el turismo del "caravaning" es una "importante fuente de ingresos", especialmente para campings, pequeños ayuntamientos con áreas de pernocta, supermercados, restaurantes y comercios locales.

Según sus propios datos, la ruta media de estas autocaravanas en agosto es de 17 días, con un gasto diario por vehículo de 100 euros, lo que supone un desembolso total de más de 250 millones de euros.

También ha cambiado el perfil del usuario de este tipo de vehículos, ya que si antes el perfil del autocaravanista español era el de un matrimonio de más de 55 años con "buen nivel adquisitivo y tiempo de ocio", ahora existen cada vez más familias menores de 45 años y con hijos.

En cuanto al perfil del caravanista es similar al del campista, familias de 30 a 50 años con hijos de hasta 16 años y parejas de más de 55 años.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que en España no existe una normativa específica sobre el estacionamiento de autocaravanas, que son vehículos con lo que se puede aparcar y acampar en los espacios legales indicados para esta práctica.

En este sentido, la Directiva Europea 2001/116/CE define a la "autocaravana" como un tipo de vehículo especial de categoría M fabricado de modo que incluya una zona habitable, aunque los turismos también son categoría M, según se explica en el Manual del buen uso de Aseicar.

En lo que respecta a la parada y estacionamiento, a la "Autocaravana" le afecta el capítulo VIII del Reglamento General de Circulación (RGC) como cualquier otro vehículo a motor donde, en el artículo 93, se indica que la regulación de la parada y estacionamiento en vías urbanas será dispuesta por las ordenanzas municipales de tráfico.

De hecho, una autocaravana o camper se considera que está aparcada y no acampada cuando contacta con el suelo "sólo con sus ruedas" (salvo en pendiente que se justificarán calzos); cuando no ocupa más espacio que el de la autocaravana o el camper cerrado, sin abatir ventanas, o invadir el espacio con sillas, mesas o toldos; y cuando no se produce "emisión de fluidos o se lleven conductas no cívicas y ruidos molestos", según indica la misma fuente.

También se debe aclarar que el autocaravanismo ya no se relaciona en Europa con el camping, el campismo, el caravaning y la acampada; ya que la autonomía del vehículo permite una movilidad diferente a la del resto, según explica el informe "Movilidad en autocaravana".

En ese estudio, elaborado por la DGT, se detalla que hay diferentes tipos de autocaravanas, como las capuchinas (en las que el dormitorio se encuentra sobre la cabina de conducción y pueden viajar hasta siete personas) o las perfiladas (parecidas a las primeras, aunque sobre la cabina hay un armario en lugar de un dormitorio y recomendada para que viajen entre dos y cuatro personas).

También hay autocaravanas integrales (la más aerodinámica, en la que el habitáculo incluye una cabina más espaciosa y es "ideal" para dos y cuatro personas) y campers (furgonetas de transporte de serie con la cabina de carga completa, el interior acondicionado como autocaravana e idónea para dos personas).

Las dimensiones de las autocaravanas suelen oscilar entre los 5 y los 7 metros (m) de longitud, los 2,15 y 2,25 m de anchura y los 2,80 y 3,15 m de altura. El peso en vacío, por su parte, suele estar entre los 2.500 y los 2.800 kilos.

Las autocaravanas de peso superior a 3.500 kilos son consideradas autocaravanas a todos los efectos excepto que para conducirlas es necesario disponer del permiso de conducir tipo C.