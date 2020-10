Bufrau: La transición energética justa se basa en la neutralidad tecnológica

Bilbao, 21 oct (EFE).- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha defendido que la única transición energética eficiente y justa es la que se basa "en la neutralidad tecnológica, apoyada en la fortaleza de nuestra industria, y que no excluya por decreto a sectores o tecnologías".

Brufau ha abierto, de forma telemática, unas jornadas sobre "Transición Energética y Urbana", organizadas por Deusto Business School, en las que ha lanzado tres mensajes: la necesidad de un compromiso con la transición energética -"en Repsol tenemos planes para cero emisiones netas en el 2050", que no se descarten sectores o tecnologías por decreto y que las decisiones que se tomen debe tener valor estratégico para la industria.

"Transición justa no es aquella en la que se incluye por decreto a unos sectores y a otros no", ha subrayado Bufrau. "Debemos hacer una transición energética a partir de la neutralidad tecnológica, en la competición libre de todas las tecnologías a nuestro alcance. Pongan las autoridades los objetivos, sin vetos, y permitan que los científicos y las empresas alcancen las soluciones".

En esta línea, Bufrau ha defendido que "tecnologías ya maduras en continua descarbonización como los motores de combustión, cada vez más eficientes, o los biocombustibles avanzados, puedan coexistir con las nuevas tecnologías eléctricas y renovables que, además, no dan soluciones a la descarbonización de sectores como el marítimo o aéreo".

Respecto a las emisiones, ha advertido de que se deben contar todas. Por ejemplo, las de los "mal llamados vehículos cero emisiones. Sin cuestionar el vehículo eléctrico, no son cero emisiones, ya que medirlas a partir del tubo de escape y no de todo el ciclo de vida -hay que contar las emisiones que se producen al fabricar (en China) sus baterías- es erróneo. Estos vehículos son adquiridos por personas de familias más acomodadas, y su compra se financia con los impuestos de todos. No es una transición justa".

"Si no se tienen en cuenta todas las emisiones de CO2, sean en España o en China, penalizamos a la industria española, y muchas inversiones industriales en España no serán viables", ha subrayado.

También ha resaltado "los enormes costes ocultos asociados al llamado capitalismo verde y digital. Se basa en la explotación de los metales raros, presentes en los móviles, los supercomputadores, los paneles solares.., todos ellos se hacen con metales raros, cuya producción se concentra en China y se extraen en Africa en minas a cielo abierto en condiciones infrahumanas".

La tercera idea que ha lanzado es la defensa de la industria: "Tenemos que aplicarnos en la fortaleza de nuestra industria, del automóvil, de la energía, de pymes, y de nuestras infraestructuras. Una rápida descarbonización está en nuestras manos".

Así, ha apostado por "aprovechar los recursos que tenemos. Se pueden reducir las emisiones sin necesidad de duplicar inversiones que acabarán siendo financiadas con dinero público".

Por ejemplo, "la red de estaciones de servicio de España es de las más amplias y eficientes de Europa, y puede suministrar a todo tipo de vehículos. Productos como el hidrógeno, el gas, los combustibles líquidos, la electricidad, serán accesibles sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras".

Ha hecho hincapié en el caso del hidrógeno: "tendrá futuro si lo hacemos competitivo en costes y para ello es fundamental asegurar un precio bajo de la electricidad, que se producirá en los momentos picos de la generación renovable. Es importante que no se articule, como algunos pretenden, un sistema de subastas de renovables que esté basado en la fijación de precios mínimos para el consumidor, que aumente la tarifa eléctrica y que solo beneficie a los generadores de electricidad", ha concluido.

En la misma jornada, también de forma telemática, el lehendakari Íñigo Urkullu, ha anunciado que el Gobierno Vasco va a actualizar la Estrategia Energética Euskadi 2030, con tres objetivos: aumentar la eficiencia energética; incrementar la utilización de las energías renovables, y profundizar en la estrategia vasca de investigación energética.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha enviado un breve mensaje en el que ha resaltado que una de las señas de identidad de Euskadi ha sido su apuesta por una industria "que pueda moverse con flexibilidad en los desafíos por venir".

"Si hay un desafío es la transición de nuestro sistema energético. La potente industria de componentes del automóvil vasca que ve cómo la movilidad evoluciona o esa potente vocación de calidad de vida en sus ciudades serán elementos que permitan aportar soluciones sobre cómo hacer más y mejor la transición energética", ha concluido la ministra.