Cada español gastará este año menos de 600 euros en sus vacaciones

Madrid, 30 jul (EFE).- Cada español que comience sus vacaciones en el mes de agosto gastará una media de 595 euros, casi 110 euros menos que el año pasado, según una encuesta a más de 1.000 personas efectuada por el Observatorio Nacional del Turismo Emisor, ObservaTUR.

Pese a que persiste la incertidumbre sobre el desarrollo de nuevos brotes de coronavirus, un 45 % de los encuestados tiene previsto viajar este verano a partir del 1 de agosto.

Madrileños y catalanes serán los que más se apretarán el cinturón, con un gasto medio estimado inferior a los 500 euros para dos de cada diez entrevistados, en tanto que los vascos figuran como los más espléndidos, ya que un 20 % afirma que destinará más de 2.000 euros al descanso estival.

Un 50 % de los valencianos no sobrepasaría los 1.000 euros de presupuesto, en tanto que andaluces (un 39 %) y madrileños (un 37 %),también se mueven mayoritariamente en la horquilla de los 1.000 euros.

En cuanto a la distribución del gasto, catalanes, vascos y andaluces dedicarán hasta un 20 % del presupuesto a actividades en destino, como excursiones o visitas a museos.

Tres de cada 10 madrileños, por el contrario, no han previsto adquirir actividad alguna en su destino vacacional; u no de cada cuatro españoles no dedicará ni un solo euro.

Un 70 % de los encuestados dedicará hasta un 30 % a ocio y restauración, ámbito en el que los que tiene previsto gastar más son los andaluces, ya que uno de cada cuatro espera desembolsar en ello un 40 % de su presupuesto.

Unos de cada cinco entrevistados no tiene previsto efectuar compras, y la mitad dedicará, como mucho, un 10 % a este fin.

Vascos, madrileños y valencianos serían los que más compras efectuarían, con un máximo del 20 %.