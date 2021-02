La cadena de valor del gran consumo ofrece su colaboración con el plan público de vacunación del Covid-19

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones empresariales Aces, Aecoc, Anged, Asedas y Fiab, que integran a la industria y la distribución de las empresas de alimentación y de productos básicos de higiene y del hogar, han trasladado al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas de salud la voluntad de las empresas a las que integran de colaborar con sus medios humanos y técnicos en la vacunación contra el Covid-19

En una carta firmada por los presidentes y directores generales de las asociaciones, el sector pone al servicio de las administraciones los recursos humanos y técnicos de sus compañías para tratar de contribuir a que el proceso de vacunación pueda llevarse a cabo de la forma más eficaz y ágil posible, con las garantías de seguridad clínica necesarias y con el objetivo de contribuir a la descongestión del sistema público de salud.

En la misiva, las asociaciones resaltan la necesidad de responder de forma rápida una vez se garantice el suministro de vacunas y consideran que las empresas del gran consumo pueden ser un colaborador estratégico para la administración asumiendo, voluntariamente, la administración de la vacuna a sus trabajadores, siempre desde el estricto cumplimiento del plan de vacunación que marquen las autoridades sanitarias.

En este sentido, las empresas han resaltado su experiencia previa en planes de vacunación masiva que buena parte de ellas realizan anualmente a sus plantillas tanto a través de sus servicios de prevención o enfermería como de sus mutuas de salud.

Las asociaciones del gran consumo han resaltado la importancia de ganar tiempo en el proceso de vacunación contra el Covid-19 exige fortalecer los procesos de colaboración público-privada y, por ello, ofrecen sus recursos con el objetivo de liberar de presión asistencial a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas, agilizar el proceso de vacunación y sumar esfuerzos para garantizar la salud del mayor número de personas y acelerar la recuperación social y económica del país.

Po último, han destacado que los empleados de la cadena alimentaria y de bienes de primera necesidad son un sector esencial que no se puede parar y en el que en la mayoría de posiciones no se puede teletrabajar por lo que sería conveniente no demorar en el tiempo el proceso de vacunación de sus profesionales.